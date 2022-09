Kuleba nebol so závermi rokovania o vízovej dohode spokojný

Praha 1. septembra (TASR) - Ministri zahraničných vecí členských krajín Európskej únie sa v stredu na neformálnom stretnutí v Prahe zhodli na zmrazení vízovej dohody s Ruskom z roku 2007, čo skomplikuje, ale neznemožní vydávanie víz ruským turistom. Pobaltské štáty pritom chceli úplný zákaz týchto víz. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba výsledok pokladá za polovičaté riešenie. Informoval o tom portál Novinky.cz.



"Dal som najavo, že Ukrajina už nebude akceptovať žiadne polovičaté riešenia. Zmrazenie dohody (s Ruskom) uľahčujúcej vydávanie víz je polovičaté riešenie," povedal po stretnutí Kuleba, ktorého uznesenie ministrov nepotešilo. "Predpokladám však, že nejde o finálne riešenie," dodal.



Ministri zahraničných vecí EÚ, ktorým predsedal šéf diplomacie EÚ Josep Borrell, prijali len politické uznesenie, nie formálnu dohodu. Napriek tomu sa už so zmrazením vízovej dohody z roku 2007, ktorá poskytovala ruským turistom určité výhody, počíta.



Šéfovia diplomacií uznali aspoň to, že každý štát EÚ môže prijímať v otázke ruských víz vlastné opatrenia. Reagovali tak na spoločný postoj piatich východných štátov (pobaltských, Poľska a Fínska), ktoré pred rokovaniami avizovali, že ak sa Únia nedohodne na plošnom zákaze, zavedú ho samy.



Borrell povedal, že zazneli určité obavy týkajúce sa už vydaných miliónov víz a je nutné to riešiť spoločne. Dodal, že už vyzvali Európsku komisiu, aby sa touto zložitou situáciou zaoberala a poskytla pokyny, píšu Novinky.cz.



Podľa Kulebu, ktorý pokladá stredajšie závery za nedostatočné, prichádzajú do úvahy len tvrdé opatrenia. "Keby som si mal vybrať medzi tvrdým opatrením a žiadnym opatrením, tak volím žiadne opatrenie, a nech sa pokračuje v rokovaniach dovtedy, kým sa nenájde tvrdé riešenie," komentoval závery diplomatických špičiek EÚ.