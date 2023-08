Kuleba odkázal kritikom tempa ukrajinskej protiofenzívy, aby sklapli

Madrid 31. augusta (TASR) - Kritici pomalého postupu ukrajinskej protiofenzívy zameranej na oslobodenie Ruskom okupovaného územia by mali "sklapnúť". Uviedol to vo štvrtok šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba na neformálnom stretnutí ministrov zahraničných vecí členských krajín EÚ v španielskom Tolede. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Kritizovať pomalé tempo protiofenzívy sa rovná pľuvaniu do tváre ukrajinského vojaka, ktorý každý deň obetuje svoj život," povedal Kuleba. "Všetkým kritikom by som odporučil, aby sklapli, prišli na Ukrajinu a pokúsili sa oslobodiť jeden štvorcový centimeter (územia) sami," dodal.



Ukrajinský minister ostré slová adresoval kritikom po tom, ako poďakoval svojim európskym kolegom za doterajšiu podporu. Zároveň ich vyzval, aby Ukrajine dodali viac rakiet dlhého doletu, obrnené vozidlá a systémy protivzdušnej obrany.



Ukrajina spustila očakávanú protiofenzívu v júni, priznala však problémy pri snahe o prelomenie opevnených ruských pozícií. Západné krajiny napriek pomalému postupu ukrajinskej armády prisľúbili Kyjevu dlhodobú podporu.



Americký denník The New York Times minulý týždeň citoval amerických a západných predstaviteľov. Podľa nich ukrajinská protiofenzíva postúpila len obmedzene, pretože Kyjev má príliš veľa jednotiek na nesprávnych miestach, pripomenula agentúra Reuters.



Kuleba tiež komentoval avizované rokovanie šéfa Kremľa Vladimira Putina s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom o obnove obilnej dohody. Podľa jeho slov ide o "takmer poslednú šancu", aby sa Moskva vrátila k plneniu predmetnej dohody, ktorá počas vojny umožňovala vyvážať obilie z ukrajinských prístavov cez Čierne more.



Šéf ukrajinskej diplomacie načrtol aj "alternatívny námorný obilný koridor" v Čiernom mori pozdĺž rumunského pobrežia, na jeho využívanie sú však podľa jeho slov potrebné systémy protivzdušnej obrany, ktoré budú chrániť lode prepravujúce obilie.