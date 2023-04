Kuleba odkázal pápežovi, že na Ukrajine je kedykoľvek vítaný

Kyjev 26. apríla (TASR) - Pápež František je v Kyjeve kedykoľvek vítaný, uviedol v stredu ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba. TASR prevzala správu z agentúry ANSA.



"Pápeža privítame s otvorenou náručou, Ukrajina je s pápežom za mier. Naše pozvanie stále platí... môže prísť kedykoľvek," povedal šéf ukrajinskej diplomacie v rozhovore pre taliansku spravodajskú stanicu Sky TG24.



"Nevieme prečo ešte neprišiel: hovorili sme s Vatikánom a pozvanie nebolo odmietnuté," dodal. Kuleba je presvedčený, že Ukrajinci by v tomto období pápežovu návštevu ocenili a radi by ho privítali.



František v marcovom rozhovore pre argentínsky denník La Nación uviedol, že je ochotný navštíviť ukrajinské hlavné mesto Kyjev len v prípade, že pocestuje aj do ruskej metropoly Moskvy. Deklaroval tiež, že je pripravený na rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o mieri.



Pápež má vo štvrtok vo Vatikáne prijať ukrajinského premiéra Denysa Šmyhaľa.