Kuleba pochválil Scholza za jeho krok pri hlasovaní o Ukrajine

Berlín/Kyjev 17. decembra (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba pochválil nezvyčajný krok nemeckého kancelára Olafa Scholza na tohtotýždňovom summite Európskej únie, ktorým zaistil schválenie začatia prístupových rokovaní s Ukrajinou. TASR o tom informuje podľa nedeľňajšej správy agentúry DPA.



"To, čo kancelár Olaf Scholz na summite spravil, aby predišiel hrozbe veta zo strany Maďarska, sa zapíše do dejín ako akt vedúcej pozície Nemecka pri záujmoch Európy," uviedol Kuleba vo vyjadrení pre nemecký týždenník Bild am Sonntag, ktoré zverejnili v nedeľu.



"Môžem len dúfať, že toto značí tiež širší a nezvratný obrat v postoji Nemecka smerom k vedúcej pozícii pri riešení tých najzložitejších záležitostí," dodal šéf ukrajinskej diplomacie.



Spor ohľadom začatia prístupových rokovaní s Ukrajinou uviazol až do tohtotýždňového summitu EÚ na mŕtvom bode. Tento krok podporovalo 26 členských štátov a proti sa stavalo len Maďarsko.



Scholz však počas stretnutia lídrov EÚ naznačil maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi, že by mohol zo stretnutia na chvíľu odísť. Orbán tak svojim odchodom umožnil ostatným lídrom, aby dosiahli potrebnú zhodu. Predseda maďarskej vlády tak tiež mohol zostať trvať na svojom názore týkajúcom sa prístupových rokovaní, ktoré označil za úplne nezmyselné, bez toho, aby ich zablokoval.



Nemecký kancelár po skončení summitu uviedol, že lídri k tomuto kroku dospeli po vzájomnej dohode v súlade s pravidlami. "Nie je to niečo, čo by sa malo robiť vždy," povedal Scholz.