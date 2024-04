Kuleba potvrdil obmedzenie služieb pre mužov vo veku 18-60 rokov

PREČÍTAJTE SI AJ: Ukrajinské konzuláty vraj obmedzia služby mužov vo veku 18-60 rokov



Kyjev/Praha 23. apríla (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v utorok potvrdil medializované správy, že jeho rezort pripravil nový postup pri poskytovaní konzulárnych služieb v zahraničí pre mužov z Ukrajiny v mobilizačnom veku.Ako informovala britská stanica BBC, Kuleba v utorok v statuse na sociálnej sieti X napísal, že ak muž podliehajúci mobilizácii odišiel do zahraničia, ukázal svojej vlasti, že jej prežitie sa ho netýka. Konštatoval, že napriek tomuto postoju mnohí takíto muži chcú. Kuleba však upozornil, žea uviedol, že život v zahraničíMinister informoval, že v pondelok vydal pokyn prijať opatrenia na obnovenie spravodlivého zaobchádzania s mužmi v mobilizačnom veku na Ukrajine a v zahraničí.napísal.Kuleba reagoval na medializované správy, že ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí nariadilo všetkým konzulárnym úradom pozastaviť poskytovanie konzulárnych služieb pre mužov vo veku od 18 do 60 rokov, ktorí sa zdržiavajú v zahraničí.Toto nariadenie má začať platiť od 23. apríla do dňa, kým rezort zahraničných vecí dostane vysvetlenie k ustanoveniam zákona o mobilizácii, ktorý nadobudne účinnosť v máji. Dovtedy budú môcť Ukrajinci, na ktorých sa vzťahuje zákaz, získať na konzulátoch len doklady pre návrat na Ukrajinu.Ukrajinský parlament prijal kontroverzný návrh zákona o mobilizácii 11. apríla. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ho podpísal o päť dní neskôr.Zákon o mobilizácii sprísňuje pravidlá vojenskej registrácie, sprísňuje sankcie pre osoby, ktoré sa službe v armáde vyhýbajú, špecifikuje ustanovenia o odklade mobilizácie a ukladá mužom povinnosť aktualizovať údaje o vojenskej registrácii na úradoch. Zo zákona vyplýva, že k tejto aktualizácii musí dôjsť do 60 dní po zverejnení textu zákona. Dá sa to urobiť v príslušnom odvodovom centre alebo prostredníctvom osobného elektronického účtu.