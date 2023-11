Kuleba: Pre Ukrajinu neexistuje patová situácia na bojiskách

Brusel 29. novembra (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba sa v stredu pokúsil rozptýliť obavy z nedostatočného pokroku ukrajinskej armády v boji proti ruským okupantom. Na správu tlačovej agentúry DPA upozornil spravodajca TASR.



Kuleba sa zúčastňuje na prvom stretnutí Rady NATO - Ukrajina na úrovni ministrov zahraničných vecí. Po príchode do sídla Aliancie vyhlásil, že neexistuje patová situácia na bojiskách na Ukrajine.



"Musíme pokračovať, musíme bojovať ďalej, Ukrajina nemôže ustúpiť,“ povedal Kuleba.



Za strategický cieľ Ukrajiny označil oslobodenie celého svojho územia vrátane polostrova Krym, a tento cieľ "zostáva nezmenený" a Ukrajinu pri jeho napĺňaní "nič nezastaví".



Kuleba zároveň vyzval členov NATO, aby "výrazne posilnili" výrobu zbraní vo svojich krajinách, ako aj munície a iného vojenského materiálu, ktorým podporujú Ukrajinu. Zároveň vyjadril nádej, že aj NATO aj EÚ už čoskoro prijmú ďalšie ďalekosiahle záväzky pomoci pre Ukrajinu.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v utorok večer, po prvom dni ministerských rokovaní, povedal, že pre všetky ozbrojené konflikty musí platiť medzinárodné právo. Konflikty na Ukrajine a v Pásme Gazy však označil za "veľmi odlišné", a preto Západ na ne reaguje rôznym spôsobom.



Reagoval na obvinenia lídrov niektorých arabských krajín, že Západ neuplatňuje rovnaké štandardy na izraelské útokx v Gaze ako na ruské útoky na Ukrajine.



"Medzinárodné právo, humanitárne právo sa musí rešpektovať vo všetkých konfliktoch a civilné životy musia byť vždy chránené," uviedol Stoltenberg pred novinármi.



"Ukrajina nikdy nebola hrozbou pre Rusko, Ukrajina nikdy nenapadla Rusko. Ruská invázia na Ukrajinu bola nevyprovokovanou inváziou, je to širokoplošná invázia do inej krajiny," upozornil. A dodal, že Ukrajina má právo brániť sa proti nevyprovokovaným útokom a zachovať si svoju územnú celistvosť.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)