Kuleba: Prístup novej americkej vlády poškodzuje pozíciu Kyjeva

Berlín 14. februára (TASR) - Bývalý ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba si myslí, že vyjednávacia pozícia Kyjeva na prípadných rokovaniach s Moskvou sa v dôsledku prístupu novej americkej administratívy zhoršila. "Vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho administratívy ohrozujú konečný cieľ rokovaní a urovnanie, o ktoré Trumpovi ide," povedal Kuleba v rozhovore pre agentúru DPA, píše TASR.



Trump, ktorý sa pred necelým mesiacom vrátil do Bieleho domu na druhé funkčné obdobie, počas predvolebnej kampane opakovane deklaroval, že vojnu na Ukrajine ukončí tým, že zorganizuje priame rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. V stredu Trump s Putinom vyše hodiny hovoril telefonicky.



Trumpov minister obrany Pete Hegseth zároveň tento týždeň na rokovaní v Bruseli rezortným kolegom z aliancie NATO povedal, že nádeje Kyjeva na vstup Ukrajiny do NATO sú nereálne. Vyhlásil tiež, že je nepravdepodobné, že by Ukrajina bola schopná získať späť územia, o ktoré prišla od roku 2014, a vylúčil vyslanie amerických jednotiek alebo misie NATO na Ukrajinu, aby presadili prípadnú mierovú dohodu.



Podľa Kulebu sa teraz zdá, že členstvo Ukrajiny a návrat okupovaných území "padli" - dokonca bez toho, aby sa vôbec stali témou na vyjednávanie a rokovanie.



"Teraz Putin vie, že on za to nemusí ponúknuť nič, lebo všetko už získal," konštatoval Kuleba, ktorý pôsobil ako ukrajinský minister zahraničných vecí od roku 2020 do rekonštrukcie vládneho kabinetu v septembri 2024.



Pákami, ktoré Ukrajine podľa Kulebu zostávajú, sú sankcie, zmrazené ruské aktíva a nerastné suroviny, o ktoré Trump prejavil záujem.



Kuleba však upozornil, že Ukrajina sa len tak ľahko nevzdá: až do leta sa bude môcť brániť zbraňami, ktoré má a tými, ktoré si vyrába.



"Verte mi, Ukrajina bola a stále je podceňovaná. Napriek všetkým našim problémom a ťažkostiam, ktoré zakúšame, Trump podceňuje schopnosť a odhodlanie Ukrajiny brániť sa vlastnými silami," vyhlásil Kuleba.