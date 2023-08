Kuleba: Proti obmedzeniam dovozu ukrajinského obilia sa budeme brániť

Praha 28. augusta (TASR) - Ak päť krajín EÚ vrátane Slovenska zavedie po 15. septembri svoje vnútroštátne obmedzenia dovozu ukrajinského obilia, bude to porušením princípu solidarity a Ukrajina bude obhajovať práva svojich poľnohospodárov. V pondelok to v Prahe vyhlásil ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



V polovici septembra skončí obmedzenie EÚ na dovoz niektorých ukrajinských plodín do piatich krajín EÚ - Slovenska, Poľska, Maďarska, Rumunska a Bulharska. "Očakávame, že sa nepredĺži. Ale už sme počuli, že skupina susedných krajín uviedla, že ak k tomu má dôjsť, tak zavedú svoje vnútroštátne obmedzenia," povedal Kuleba.



Ukrajina je podľa jeho slov absolútne proti tomuto kroku. "Porušilo by to pravidlá spoločného trhu, aj dohodu Ukrajiny a EÚ a hlavne by to išlo proti princípu solidarity, na ktorom je EÚ postavená," povedal Kuleba.



Kyjev je podľa ukrajinského ministra pripravený hľadať v tejto otázke riešenia. "Vyzývame jednotlivé krajiny, aby z otázky vývozu obilia neurobili rukojemníka svojho vnútroštátneho politického procesu," zdôraznil.



"Každý by mal vedieť, že Ukrajina, aj keď je maximálne vďačná všetkým týmto krajinám za vojenskú a humanitárnu pomoc, tak ak sa v tejto špecifickej otázke budú správať takto, nenechajú nám inú možnosť, než aby sme tvrdo obhajovali svoje práva a práva ukrajinských poľnohospodárov," vysvetlil Kuleba. Dodal, že takejto situácii sa chcú "z celého srdca" vyhnúť.



Slovensko, Poľsko Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko so súhlasom Únie uzatvorili do polovice septembra svoj trh pre ukrajinskú pšenicu, kukuricu a slnečnicu v záujme ochrany domáceho poľnohospodárskeho sektora. Toto opatrenie skončí 15. septembra.



Päť štátov sa minulý týždeň dohodlo, že budú spoločne presadzovať predĺženie zákazu dovozu ukrajinského obilia až do konca tohto roka. Informoval o tom v minulý týždeň poľský minister poľnohospodárstva Robert Telus.





















(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)