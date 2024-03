Kuleba: Rusko bolo 1. marca oficiálne vylúčené z Dunajskej komisie

Kyjev 1. marca (TASR) - Rusko je od piatku oficiálne vylúčené z Dunajskej komisie (Danube Commission), organizácie pre zabezpečenie a zlepšovanie podmienok plavby po rieke Dunaj. Oznámil to na sociálnej sieti X ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba.



Členské krajiny komisie sa na decembrovom zasadnutí zaoberali útokmi Ruska v južnej časti povodia Dunaja, ktoré boli v rozpore so zmluvou o vzniku tejto komisie. Kuleba pripomenul, že Rusko vyzvali, aby sa do 29. februára samo stiahlo z tejto organizácie. Moskva to neurobila a preto zvyšní členovia už nebudú uznávať jeho záväzky vyplývajúce z Belehradskej konvencie z auguste 1948, ktorou bola Dunajská komisia založená.



"Vyzývam všetko medzinárodné organizácie, aby nasledovali tento príklad, izolovali ruských diplomatov a vylúčili Rusko," napísal Kuleba.



Hlavným cieľom Dunajskej komisie je zabezpečiť a rozvíjať slobodnú plavbu na Dunaji. Členmi sú - po vylúčení Ruska - Bulharsko, Chorvátsko, Maďarsko, Moldavsko, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko a Ukrajina.