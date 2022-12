Kuleba: Rusko by mohlo v januári alebo februári spustiť veľkú ofenzívu

Londýn/Kyjev 14. decembra (TASR) – Ruské sily by mohli byť schopné spustiť veľkú ofenzívu na Ukrajine do konca januára alebo februára budúceho roka aj napriek opakovaným vojenským porážkam a problémom. Uviedol to ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba, TASR informuje podľa britského denníka The Guardian.



Moskva už niekoľko týždňov pokračuje v útokoch na civilné ciele, najmä na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.



"Myslím si, že potenciál Ruska uskutočniť ofenzívu, možno veľkú ofenzívu, môže byť obnovený niekedy koncom januára, februára. O to sa snažia. A my, samozrejme, robíme všetko možné, aby sme tomu zabránili," povedal šéf ukrajinskej diplomacie novinárom v utorok z protileteckého krytu v centre Kyjeva.



Moskva podľa jeho slov stále dúfa, že prelomí obranné línie a prenikne hlbšie na územie Ukrajiny. Odvolal sa na oznámené vojenské odvody v Rusku, výcvik nových brancov a presuny ťažkých zbraní.



Ciele ruského prezidenta Vladimira Putina sa od februárového rozkazu napadnúť Ukrajinu nezmenili, chce dobyť celé jej územie, doplnil Kuleba. Západ preto vyzval, aby nepočúval "prázdne vyhlásenia z Kremľa", ktorý si neželá mier, ale prestávku v agresii, aby v nej neskôr mohol pokračovať.