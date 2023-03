Kuleba: Rusko musí opustiť každý meter ukrajinského územia

Washington 28. marca (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v utorok na online zasadnutí žiadal, aby ruské ozbrojené sily opustili každý meter ukrajinského územia. Boj Kyjeva proti inváznym vojakom označil za súčasť celosvetového boja za demokraciu. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



"Chcem jasne povedať - Rusko sa musí stiahnuť z každého štvorcového metra ukrajinského územia. Nikto by si nemal nesprávne vysvetľovať, čo slovo stiahnutie znamená," povedal Kuleba na virtuálnom stretnutí s kolegami počas druhého Summitu za demokraciu, organizovaného USA.



Americký prezident Joe Biden oficiálne otvorí summit v stredu. Touto akciou sa snaží sústrediť spojencov proti Rusku, aj proti silnejúcemu zasahovaniu Číny.



"V tomto boji bránime celý demokratický svet," vyhlásil Kuleba.



Čína predložila návrh na prímerie, ktorý si osvojil ruský prezident Vladimir Putin. Ukrajina a jej západní podporovatelia však návrh zavrhli, pretože by zmrazil územné zisky Moskvy po 13 mesiacoch invázie.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naďalej trvá na tom, že Krymský polostrov je súčasť Ukrajiny, hoci Rusko ho obsadilo a anektovalo v roku 2014.



"Žiaden iný národ nechce mier viac než Ukrajina. Ale mier za akúkoľvek cenu je mylná predstava. Ak má byť mier trvalý, musí byť spravodlivý," povedal Kuleba.



"Zastavenie agresie Ruska a obnova územnej celistvosti Ukrajiny sú základnými podmienkami mieru. Nerozumné ústupky útočníkovi iba povzbudia Rusko, aby zosilnilo svoje útoky na demokraciu, a dajú mu čas na prebudovanie armády a na obnovenie ozbrojenej ofenzívy proti Ukrajine," varoval šéf ukrajinskej diplomacie.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, ktorý Summit za demokraciu viedol, podporil ukrajinské návrhy. A varoval pred takým riešením konfliktu, ktoré by umožnilo Rusom preskupiť sily.



"Táto vojna sa môže skončiť zajtra, ak prezident Putin stiahne ruské sily z Ukrajiny," vyhlásil Blinken.



Do summitu sa namiesto ukrajinského prezidenta zapojil minister Kuleba, ktorý jeho neúčasť ospravedlnil. Zelenskyj je práve v tomto vo frontovej oblasti na Ukrajine. Navštívil napríklad ukrajinskú pohraničnú stráž v Sumskej oblasti pri hranici s Ruskom, píše portál britského denníka The Guardian. Prezident sa tam objavil aj v obrannom zákope.