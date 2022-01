Kuleba: Rusko nemá slovo pri rozhodovaní o členstve Ukrajiny v NATO

Hovorca ruského prezidenta Vladimíra Putina Dmitrij Peskov, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Kyjev 11. januára (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v utorok vyhlásil, že Rusko nemá žiadne slovo pri rozhodovaní o tom, či by Ukrajina mohla vstúpiť do NATO. Informovala o tom agentúra AFP, pričom pripomenula, že prípadné členstvo Ukrajiny v Aliancii je jednou z hlavných tém tohtotýždňových rokovaní medzi Západom a Ruskom.upozornil Kuleba v rozhovore pre spravodajský web RBK Ukrajina.Podľa Kulebovho názoru nebude Západ súhlasiť s tým, že má Rusku poskytnúť právne záruky o nerozširovaní Aliancie smerom na východ, pretože by to pre Západ bola strategická porážka.Kuleba upozornil, že na formulovanie akýchkoľvek záverov je priskoro, keďže rokovania Rady Rusko-NATO a Stálej rady Organizácie pre bezpečnosť a spolupráce v Európu sa ešte len - tento týždeň - uskutočnia.Podľa Kulebovho názoru sa však: Ruská federácia iniciovala rokovania o takzvaných bezpečnostných zárukáchZdôraznil, žespočíva v tom, že Rusko chce bezpečnostné záruky v čase, keď jeho armádapri ukrajinských hraniciach, drží Krymský polostrov ako rukojemníka a bojuje na Donbase.Poukázal tiež na to, žeAFP pripomenula, že Moskva požaduje od Washingtonu a jeho spojencov v NATO rozsiahle bezpečnostné záruky a trvá na tom, že pred rokmi dostala prísľub, že blok NATO sa nebude rozširovať na východ.V decembri Rusko predstavilo svoje návrhy, ktorými chce brzdiť aktivity USA a NATO na území republík bývalého Sovietskeho zväzu a vo východnej Európe. Moskva pritom uviedla, že aliancia pod vedením USA by nemala prijať Ukrajinu alebo Gruzínsko ako nových členov, ani zriadiť svoje základne v bývalých sovietskych republikách.Rusko a Západ tento týždeň začali konzultácie v rámci tzv. strategického dialógu, ktoré sa konajú v čase pretrvávajúcich obáv z ruskej invázie na Ukrajinu.Moskva na nich žiada rozsiahle ústupky od Washingtonu a jeho spojencov z NATO - tí sa zasa vyhrážajú tvrdými sankciami, ak Moskva zaútočí na Ukrajinu.Po viac ako siedmich hodinách rokovaní v pondelok v Ženeve sa ruskí a americkí predstavitelia zhodli, že budú pokračovať v rozhovoroch, ale k žiadnemu zásadnému prelomu na nich nedošlo.Kremeľ označil v utorok pondelkové ženevské rokovania zazačiatkom pokračujúceho dialógu, poukázal však na nedostatočné výsledky.uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.dodal hovorca Kremľa.V stredu bude v Bruseli nasledovať Rada NATO-Rusko a vo štvrtok bude vo Viedni zasadať stály výbor Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), kde bude podľa očakávania tiež dominovať téma Ukrajiny.Rusko obsadilo Krymský polostrov, patriaci Ukrajine, v roku 2014 a odvtedy podporuje aj proruské odštiepenecké sily na východe Ukrajiny. Konflikt v Donbase si vyžiadal viac ako 13.000 obetí.Kuleba pre RBK vyzdvihol, že Rusku v Ženeve dali jasne najavo, žeUkrajina podľa Kulebu zastáva zásadový postoj:Kuleba v tejto súvislosti ocenil, že tvrdá práca ukrajinskej diplomacie prináša výsledok a