Kuleba: Rusko sa môže zapojiť do rokovaní po summite vo Švajčiarsku

Kyjev/Praha 2. mája (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba zastáva názor, že Rusko bude možné zapojiť do mierových rokovaní, ale až po mierovom summite, ktorý sa v polovici júna uskutoční vo Švajčiarsku bez účasti delegácie z Moskvy, informuje TASR.



V rozhovore pre americký magazín Foreign Policy, z ktorého citovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), Kuleba uviedol, že cieľom medzinárodnej konferencie o mieri na Ukrajine je vytvorenie koalície krajín so spoločným prístupom k mierovému urovnaniu. "Potom je možné zapojiť Rusko do rokovaní," dodal Kuleba.



Pripustil, že podľa učebníc diplomacie musia rokovania zahŕňať obe strany. Podľa jeho názoru je však prípad s Ruskom špecifický, lebo rokovania s ním v rokoch 2014 – 2022 sa nakoniec skončili inváziou ruskej armády na Ukrajinu. Kuleba si preto myslí, že rokovaniam s Ruskom by mala predchádzať buď jeho porážka na bojisku alebo vytvorenie širokej medzinárodnej koalície, ktorá by mohla Rusku predložiť podmienky pre nastolenie mieru.



Kuleba vytkol Západu, že Moskve nedal definitívne najavo, že po skončení vojny by sa Ukrajina v každom prípade mala stať súčasťou euroatlantického spoločenstva. Vyzval tiež na urýchlenie procesu pozvania Ukrajiny do NATO a prijatia do EÚ.



V rozhovore pripomenul aj dôležitú úlohu vzťahov s Pekingom, pričom tvrdí, že Moskva je "úplne v rukách Číny". RFE/RL v tejto súvislosti podotkla, že Čína dostala pozvanie na summit vo Švajčiarsku.



V súvislosti s nedávno schváleným balíkom pomoci USA pre Ukrajinu minister poznamenal, že dodávky zbraní a streliva, ktoré tento balík poskytuje, sa reálne ešte nezačali a situácia na fronte zostáva nebezpečná.



Poznamenal, že počas dvoch rokov trvania vojny na Ukrajine vykazoval ruský vojensko-priemyselný komplex väčšiu efektivitu než ten západný. Vyzval na zmenu toto stavu, pričom zdôraznil, že porážka Ukrajiny vo vojne by bola porážkou aj pre USA a ich spojencov.



Konferencia, ktorá sa na Ukrajine označuje za mierový summit, sa uskutoční v turistickom stredisku Bürgenstock v kantóne Nidwalden neďaleko mesta Luzern v dňoch 15. a 16. júna. Očakáva sa účasť zástupcov desiatok krajín z celého sveta.



Švajčiarska vláda uviedla, že stretnutie by malo byť platformou pre dialóg na vysokej úrovni o spôsoboch dosiahnutia spravodlivého a trvalého mieru na Ukrajine na základe medzinárodného práva. Má vyústiť do vypracovania konkrétneho plánu účasti Ruska na mierovom procese.



Moskva opakovane deklarovala, že sa na rokovaniach vo Švajčiarsku nezúčastní, a to ani keby ju pozvali. Ruské ministerstvo zahraničných vecí vysvetlilo, že Švajčiarsko, ktoré sa pripojilo k sankciám proti Moskve, prestalo byť neutrálnym sprostredkovateľom.