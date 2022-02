Kuleba: Rusko sa snaží vraziť klin medzi Kyjev a Západ

Kyjev 7. februára (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v pondelok varoval Moskvu pred snahou "vraziť klin" medzi Kyjev od jeho západných spojencov. Podľa agentúra AFP to Kuleba vyhlásil v Kyjeve na spoločnej tlačovej konferencii po rokovaniach s nemeckou rezortnou kolegyňou Annalenou Baerbockovou.



Kuleba podľa agentúry Ukrinform uviedol, že s nemeckou kolegyňou hovorili aj o dodávkach zbraní na Ukrajinu.



Priznal, že Kyjev a Berlín majú k tejto otázke odlišné postoje, hovorili však "nielen o tom, čo Nemecko z toho či onoho dôvodu nemôže urobiť, ale aj o tom, čo môže a mieni urobiť na podporu Ukrajiny v oblasti obrany a bezpečnosti".



Dodal, že "našli spoločnú reč a návrh riešenia" tejto otázky. "Teraz budeme čakať na krok nemeckej vlády,“ povedal šéf ukrajinskej diplomacie.



Kuleba súčasne avizoval, že ukrajinská strana sa na nadchádzajúcich rokovaniach politických poradcov tzv. normandskej štvorky v Berlíne "neustúpi zo svojich politických pozícií a od svojich národných záujmov".



Informoval, že nedávne stretnutie v Paríži "bolo veľmi ťažké" - šlo o prípravu na stretnutie v Berlíne.



Dodal, že Kyjev pracuje na tom, aby po stretnutí v Berlíne pokračovali rokovania na úrovni poradcov normandského formátu a bola naplánovaná ďalšia schôdzka. Vysvetlil, že "to bude znamenať, že Rusko zostane na diplomatickej ceste, a to je samo o sebe veľmi dôležité".



Baerbocková na tlačovej konferencii vyhlásila, že Nemecko je pripravené znášať aj vysokú cenu, ak skutočne dôjde k ďalšej ruskej agresii voči Ukrajine, lebo ide o bezpečnosť Ukrajiny.



Šéfka nemeckej diplomacie však súčasne poznamenala, že Berlín sa snaží pokračovať v dialógu s Ruskom.



Pripomenula, že z odpovedí Spojených štátov a aliancie NATO na požiadavky bezpečnostných záruk zo strany Moskvy jasne vyplýva, že teraz je "lopta na strane Moskvy".



"Teraz je na Moskve, aby situáciu upokojila," uviedla nemecká ministerka. Dodala, že "zmyslom diplomacie je pokračovať v dialógu a mať absolútne jasno v tom, aké budú dôsledky, ak naozaj dôjde k ďalšej agresii voči Ukrajine".



Šéfka nemeckého rezortu diplomacie uviedla, že svojou návštevou vyjadruje nielen solidaritu Ukrajine, ale aj jasne ukazuje, že Berlín urobí všetko pre to, aby zabránil ďalšej eskalácii.



Ukrinform pripomenul, že Baerbocková je od decembrového nástupu do ministerskej funkcie už na druhej návšteve Ukrajiny, ktorá sa koná na pozvanie ministra Kulebu.