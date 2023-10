Kuleba: Rusko vynakladá prostriedky na rozpory medzi spojencami Kyjeva

Kyjev 2. októbra (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v pondelok varoval, že Rusko "vynakladá množstvo prostriedkov" na vytváranie rozporov medzi spojencami Kyjeva. Kuleba sa preto na spojencov obrátil s výzvou, aby sa zjednotili a postavili sa tomuto tlaku Ruska, informovala agentúra AFP.



Kulebova reakcia bola zverejnená niekoľko hodín po tom, ako Kremeľ prišiel s vyhlásením o údajnom poklese podpory Ukrajiny zo strany Západu, pripomína TASR.



"Najväčšou nádejou (ruského prezidenta Vladimira) Putina je práve to, že Západ a svet unaví stáť na strane Ukrajiny v tejto vojne. Rusko tomu venuje obrovské množstvo zdrojov," povedal Kuleba na tlačovej konferencii, ktorú mal so šéfom diplomacie Európskej únie Josepom Borrellom po stretnutí Rady pre zahraničné veci EÚ v Kyjeve. Kuleba sa na štáty Západu obrátil s výzvou, aby sa nedali zatiahnuť "do tejto hry" Ruska.



Kuleba okrem toho vyzval Európsku úniu, aby Ukrajine pomohla vyvážať obilie cez koridor v Čiernom mori. Vysvetlil, že ak EÚ a Ukrajina spoja svoje sily, aby zaistili bezpečnosť tohto koridoru, "bude môcť fungovať na svoju plnú kapacitu".



Obnovenie vývozu poľnohospodárskych komodít z Ukrajiny sprevádzajú opakujúce sa útoky ruskej armády na infraštruktúru ukrajinských morských i riečnych prístavov, ako aj spory okolo vývozu ukrajinských agrokomodít smerom do Európy. Ruská invázia na Ukrajinu totiž výrazne narušila ukrajinský vývoz obilia cez Čierne more, v dôsledku čoho sa EÚ stala hlavnou tranzitnou trasou a cieľovou destináciou vývozu ukrajinského obilia.