Kuleba:Rusi zaútočili na civilné lode v Čiernom mori, hlásia zraneného
Miesto útokov Kuleba bližšie nešpecifikoval. Agentúra Reuters s odkazom na svoje zdroje však informovala o útokoch na dve plavidlá pri prístave Čornomorsk na juhu Ukrajiny.
Autor TASR
Kyjev 12. januára (TASR) - Rusko zaútočilo na ďalšie dve zahraničné civilné lode v Čiernom mori, oznámil v pondelok ukrajinský vicepremiér pre obnovu Olexij Kuleba na sociálnej sieti Telegram. Informuje o tom TASR.
Pri zásahu lode plaviacej sa pod panamskou vlajkou utrpel zranenia jeden člen posádky a na palube vypukol požiar, doplnil. Záchranné zložky zasahujú na mieste a požiar likvidujú, pričom zranený člen posádky je v opatere lekárov. Druhá loď, plaviaca sa pod vlajkou San Marína a prevážajúca kukuricu, mohla pokračovať v ceste.
„Toto je ďalší dôkaz, že Rusko zámerne útočí na civilné lode, medzinárodný obchod a námornú bezpečnosť. Napriek neustálemu teroru zo strany agresora Ukrajina pokračuje v prevádzke prístavov a plnení svojich medzinárodných záväzkov,“ podotkol ukrajinský vicepremiér.
Miesto útokov Kuleba bližšie nešpecifikoval. Agentúra Reuters s odkazom na svoje zdroje však informovala o útokoch na dve plavidlá pri prístave Čornomorsk na juhu Ukrajiny. V tejto oblasti Rusko zaútočilo na dve nákladné lode aj minulý piatok, pričom pri jednom z útokov zahynul sýrsky člen posádky.
