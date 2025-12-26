Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kuleba: Ruský útok poškodil loď plaviacu sa pod slovenskou vlajkou

Na snímke zverejnenej ukrajinským ministerstvom pre mimoriadne situácie hasiči hasia požiar plavidla po nočnom ruskom útoku na prístav v Odeskej oblasti 23. decembra 2025. Foto: TASR/AP

V prístave vypukli viaceré požiare, ktoré hasiči momentálne likvidujú.

Autor TASR
Kyjev 26. decembra (TASR) - Ruské útoky na prístavné mesto Odesa v noci na piatok poškodili loď plaviacu sa pod slovenskou vlajkou, vyhlásil ukrajinský vicepremiér Olexij Kuleba na sociálnej sieti Telegram. Informuje o tom TASR.

Dronové útoky údajne poškodili aj loď s vlajkou štátu Palau. V prístave vypukli viaceré požiare, ktoré hasiči momentálne likvidujú. V oblasti tiež dochádza k výpadkom elektriny.

„Nepriateľ pokračuje vo svojich pokusoch zničiť logistiku ukrajinských námorných prístavov a podkopať ekonomiku a potravinovú bezpečnosť,“ skonštatoval Kuleba.

Moskva v uplynulých dňoch zintenzívnila svoje útoky na Odesu. Podľa ukrajinských predstaviteľov sa Rusko snaží úplne ochromiť námornú logistiku krajiny.
