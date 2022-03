Kuleba: S Lavrovom sme nedosiahli „žiadny pokrok“ v otázke prímeria

Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu (v pozadí uprostred), jeho ruský rezortný kolega Sergej Lavrov (vľavo) a ukrajinský šéf diplomacie Dmytro Kuleba počas stretnutia v tureckom letovisku Antalya vo štvrtok 10. marca 2022. Foto: TASR/AP

Antalya 10. marca (TASR) - Ukrajina a Rusko počas rokovania v tureckom letovisku Antalya nedosiahliv otázke prímeria. Po rokovaní so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom to vo štvrtok vyhlásil ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba. TASR o tom informovala na základe tlačovej konferencie po skončení rokovania.vyhlásil na tlačovej konferencii Kuleba. Podľa neho Lavrov počas rokovania predniesol ruské požiadavky, ktoré sú však podľa Kulebu nesplniteľné, pretože by predstavovali kapituláciu Kyjeva.dodal minister s tým, žeSergeja Lavrova. Podľa neho má šéf ruskej diplomacie úplne inú predstavu o tom, aká je úloha diplomatov počas krízy.dodal ukrajinský minister zahraničia počas brífingu pred novinármi. Kuleba zároveň obvinil Rusko zo šírenia klamstiev o invázii na Ukrajinu.