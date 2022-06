Kuleba skritizoval Macronove slová, že Rusko by nemalo byť ponižované

Kyjev 4. júna (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v sobotu skritizoval vyjadrenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona o tom, že Rusko "by nemalo byť ponižované". Podľa Kulebu takáto výzva ponižuje Francúzsko, informovala agentúra AFP.



"Vyhlásenia o tom, že Rusko by nemalo byť ponižované, len ponižuje Francúzsko a každú krajinu, ktorá takéto niečo povie," uviedol Kuleba na sociálnej sieti. Dodal, že Rusku "treba ukázať, kde je jeho miesto" pre záchranu životov a nastolenie mieru.



Macron v piatkovom rozhovore pre francúzske regionálne médiá uviedol, že Putin "spravil historickú a fundamentálnu chybu - pre svoj ľud, pre seba i pre dejiny". Dodal, že Rusko je stále skvelý národ, pričom uviedol, že by nemalo byť ponižované, "aby sme sa v deň ukončenia bojov mohli vydať cestou diplomacie".



K situácii sa v ukrajinskej štátnej televízii vyjadril aj poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak. Uviedol, že pokiaľ nebudú ruské jednotky zatlačené čo najviac k ukrajinsko-ruskej hranici, nemá zmysel s Moskvou vyjednávať, píše denník The Guardian.