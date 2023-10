Kuleba: Spojené štáty budú Ukrajine dodávať rakety ATACMS pravidelne

Kyjev 19. októbra (TASR) - Spojené štáty budú Ukrajine dodávať taktické rakety dlhého doletu ATACMS pravidelne, oznámil vo štvrtok ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Kuleba uviedol, že v Kyjeve očakávajú pravidelné a väčšie dodávky týchto rakiet. Koncom septembra sa na tom podľa neho vo Washingtone dohodli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a americký prezident Joe Biden.



Zelenskyj v utorok oznámil, že ukrajinská armáda po prvýkrát použila strely ATACMS. Následne americká vláda potvrdila, že Ukrajine tieto rakety poskytla. Nie je jasné, koľko rakiet už Ukrajina dostala. Dvaja americkí predstavitelia pre denník The New York Times uviedli, že USA ich zatiaľ poslali okolo 20.



Kyjev dlhodobo žiadal Washington o dodanie týchto taktických striel. Tvrdil, že môžu zmeniť priebeh vojny s Ruskom. Americkí predstavitelia sa však obávali, že ukrajinské sily by nimi mohli zasiahnuť ruské územie, čo by viedlo k eskalácii konfliktu s Moskvou.



ATACMS majú dolet okolo 300 kilometrov, pri raketách poskytnutých Ukrajine ho však znížili na 165 kilometrov. Strely pre Ukrajinu sú tiež vyzbrojené kazetovou muníciou miesto verzie s jednou konvenčnou hlavicou.