Kuleba: Štáty EÚ blokujúce ropné embargo sú komplicmi Moskvy

Kyjev 4. mája (TASR) - Ukrajina v stredu uviedla, že členské štáty Európskej únie, ktoré budú blokovať embargo na dovoz ropy z Ruska, sa stanú komplicmi zločinov páchaných ruskými silami na území Ukrajiny, keďže týmto konaním prispejú k financovaniu ruskej armády. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Ak bude nejaká krajina v Európe naďalej oponovať embargu na ruskú ropu, bude existovať dobrý dôvod tvrdiť, že táto krajina je komplicom zločinov páchaných Ruskom na území Ukrajiny," povedal ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba vo videu zverejnenom na Twitteri.



Dodal, že takéto správanie by znamenalo jediné: "Hrajú na strane Ruska a sú spoluzodpovedné za všetko, čo Rusko robí na Ukrajine." Rusko podľa jeho slov využíva príjmy z ropy a plynu na "pokračovanie financovania svojej vojnovej mašinérie".



Európska komisia (EK) v šiestom balíku sankcií súvisiacich s ruskou inváziou na Ukrajinu navrhla v stredu okrem iného postupné ukončenie európskych dovozov ruskej ropy v období šiestich až ôsmich mesiacov, do konca roku 2022. Výnimku dostali Maďarsko a Slovensko, krajiny, ktoré sú úplne závislé od dodávok ropy prúdiacej cez ropovod Družba. Obe krajiny by podľa návrhov EK mali mať možnosť nakupovať ruskú ropu aj v roku 2023.



Maďarsko však v stredu uviedlo, že návrh EK nemôže v jeho súčasnej podobe podporiť, pretože by "úplne zničil" bezpečnosť dodávok energií do Maďarska.