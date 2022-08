Kuleba stojí za Zelenského návrhom o zákaze cestovania

Kyjev 13. augusta (TASR) - Rusi, ktorí nesúhlasia s návrhom ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na zavedenie zákazu cestovania pre ruských občanov do krajín EÚ, by mali svoje sťažnosti smerovať Kremľu. V sobotu to uviedol ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba, informuje TASR podľa správy britského denníka The Guardian.



"Rusi, ktorých znepokojuje vyhliadka na zákaz cestovania do Európy, môžu svoje sťažnosti nasmerovať Kremľu a viac ako 70 percentám svojich krajanov, ktorí podporujú vojnu (na Ukrajine)," napísal Kuleba v príspevku na sociálnej sieti Twitter. Dodal, že nikto nenavrhuje zakázať vstup niekoľkým Rusom, ktorí by mohli potrebovať azyl.



Zelenskyj v sobotu znova vyzval členské štáty EÚ, aby zakázali vydávanie víz ruským občanom. Podľa jeho slov by mali zabrániť tomu, aby sa z Únie stal "supermarket" otvorený pre všetkých s dostatkom financií na vstup. V utorok na margo takejto výzvy povedal, že Rusi by mali žiť vo vlastnom svete, pokým nezmenia svoju filozofiu.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok v reakcii na vyjadrenia ukrajinského prezidenta uviedol, že nie je možné, aby Rusi boli izolovaní od zbytku sveta. Dodal, že Európa si skôr či neskôr "začne klásť otázku, či Zelenskyj robí všetko správne a či by jej občania mali platiť za jeho rozmary".