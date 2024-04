Kuleba: Stovky Ukrajincov už požiadali o náhradu škody na majetku

Haag 3. apríla (TASR) - Stovky Ukrajincov požiadali o náhradu škody na majetku spôsobenej ruskou inváziou prostredníctvom nového mechanizmu spusteného v utorok, uviedol ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba. Úrady údajne očakávajú až desať miliónov žiadostí. TASR informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.



Register škôd pre Ukrajinu oficiálne spustili v Haagu počas konferencie o stíhaní vojnových zločinov na Ukrajine, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia Európskej komisie, Ukrajiny, západných spojencov, Medzinárodného trestného súdu a európskej justičnej agentúry Eurojust.



Na záver konferencie Kuleba uviedol, že do registra už boli predložené stovky žiadostí. "Je to znak toho, aký vysoký je dopyt, ale aj znak toho, akí sú ľudia smädní po spravodlivosti," povedal ukrajinský minister.



Register sa spočiatku zameria na škody na nehnuteľnostiach. V tejto kategórii sa očakáva 300.000 až 600.000 nárokov.



Neskôr budú môcť obete podávať podnety aj v iných kategóriách, napríklad "smrť blízkeho príbuzného, zranenia, mučenie, sexuálne násilie alebo nedobrovoľné vysídlenie".



Okrem toho budú môcť spoločnosti a ukrajinský štát podávať žiadosti o náhradu škody na kritickej infraštruktúre a za obchodné straty spôsobené vojnou.



Podľa internetovej stránky registra sa očakáva podanie "šesť až osem, prípadne až desať miliónov žiadostí".



Vo vyhlásení na záver konferencie skupina 44 západných štátov uviedla, že Rusko musí zaplatiť za vojnové škody, malo by byť stíhané za agresívnu vojnu a zodpovedať sa za svoje činy.



Účastníci uviedli, že sú odhodlaní pracovať "na zriadení osobitného tribunálu" na vyšetrovanie a stíhanie ruských zločinov. Podľa pripravovaných plánov je možné, že na vyplatenie odškodnenia sa použijú skonfiškované ruské finančné prostriedky.