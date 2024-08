Kuleba: Strach našich spojencov z eskalácie je problémom Ukrajiny

Kyjev 28. augusta (TASR) - Najväčším problémom, ktorému Ukrajina čelí počas boja s Ruskom, je strach jej spojencov z eskalácie konfliktu pri schvaľovaní nových postupov na podporu Ukrajiny. Vyhlásil to v stredu ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Od začiatku rozsiahlej invázie je najväčším problémom, ktorému Ukrajina čelí, koncept eskalácie pri procesoch prijímania rozhodnutí medzi našimi partnermi," povedal Kuleba počas konverzácie so svojím poľským rezortným kolegom Radoslawom Sikorskim, ktorú vysielali naživo.



Vyše dva a pol roka od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu tlačí Kyjev na Západ, aby mu poskytol zbrane s dlhým dosahom a dal mu povolenie používať ich na zasahovanie cieľov ležiacich hlboko na území Ruska. Žiada tiež o pomoc pri zostreľovaní prichádzajúcich rakiet.



Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov v utorok uviedol, že Západ sa hrá s ohňom, keď uvažuje o tom, že by Kyjevu povolil útočiť na ciele hlboko v Rusku. Zároveň varoval pred treťou svetovou vojnou.



"Vojna je vždy o množstve vybavenia: peniaze, zbrane, zdroje. No skutočné problémy sú vždy tu, v hlave," uviedol v stredu Kuleba. "Väčšina našich partnerov má strach hovoriť o budúcnosti Ruska... To je veľmi znepokojujúce, pretože ak nebudeme hovoriť o budúcnosti zdroja hrozby, tak nemôžeme budovať stratégiu," dodal.



Ukrajina sa silno spolieha na Západ pri dodávkach zbraní a vybavenia či pri finančnej pomoci, aby odolala voči Rusku a dokázala bojovať proti jeho vojakom. Začiatkom augusta Kyjev spustil cezhraničný útok do ruskej Kurskej oblasti, ktorý šéf Kremľa Vladimir Putin označil za veľkú provokáciu.