Kuleba: Tri diplomatické misie Ukrajiny dostali výhražné listy

Kyjev 1. decembra (TASR) - Tri diplomatické misie Ukrajiny dostali výhražné listové zásielky, ktoré boli nasiaknuté červenou tekutinou. Oznámil to ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba s tým, že tieto incidenty sú súčasťou úsilia zastrašiť ukrajinských diplomatov. TASR informuje na základe štvrtkovej správy stanice Sky News, ktorá sa odvoláva na agentúru Interfax.



"Vo vnútri týchto listov bola symbolická hrozba voči Ukrajine... všetky obálky boli v čase, keď boli doručené, nasiaknuté v červenej tekutine," priblížil Kuleba. "Ak už začali útočiť na veľvyslanectvá... znamená to, že sa nás boja, snažia sa nás zastaviť," dodal.



K tomuto činu došlo po tom, čo za posledný týždeň odhalili v Španielsku už šesť zásielok obsahujúcich listové bomby. Jedna z nich bola doručená na veľvyslanectvo USA v Madride - bola však zneškodnená kontrolovanou explóziou, pri ktorej nedošlo k žiadnym zraneniam.



V stredu explodovala listová bomba na ukrajinskom veľvyslanectve v Madride. Ľahko pritom zranila pracovníka strážnej služby pred budovou ambasády. Podľa španielskej diplomacie bol list určený veľvyslancovi Serhijovi Pohoreľcevovi. Ten zo zaslania listovej bomby nepriamo obvinil Rusko. Španielsky najvyšší súd už tento prípad vyšetruje pre podozrenie zo spáchania teroristického činu.



Listové bomby boli doručené aj na španielske ministerstvo obrany, leteckú základňu Torrejón de Ardoz, kde sa nachádza sídlo Európskeho satelitného centra (EÚ SatCen) a odkiaľ sa odosielajú zbrane pre ukrajinskú armádu, a do zbrojárskej firmy v Zaragoze vyrábajúcej granátomety expedované na Ukrajinu.



Minulý týždeň takúto zásielku dostal aj španielsky premiér Pedro Sánchez a bombu, ktorú obsahovala, rovnako ako ďalšie, zneškodnili kontrolovanou explóziou.