Kuleba: Ukrajina chce do konca februára usporiadať mierový summit

Kyjev 26. novembra (TASR) - Ukrajina chce do konca februára usporiadať mierový summit, ktorý sa s najväčšou pravdepodobnosťou uskutoční na pôde Organizácie Spojených národov (OSN). V pondelok to pre agentúru AP uviedol ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba, informuje TASR.



Prostredníkom na rokovaniach by podľa Kulebových slov mal byť generálny tajomník OSN António Guterres. Summit by sa mal uskutočniť v čase prvého výročia začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.



Šéf ukrajinského rezortu diplomacie vyhlásil, že je "veľmi spokojný" s výsledkom minulotýždňovej návštevy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Spojených štátoch a dodal, že Ukrajina urobí všetko preto, aby vojnu v roku 2023 vyhrala.



"Koniec každej vojny je výsledkom rozhodnutí na bojisku a pri rokovacom stole," uviedol Kuleba. Na otázku, či bude na summit pozvané aj Rusko, minister odpovedal, že je potrebné, aby sa táto krajina najprv zodpovedala za svoje vojnové zločiny na medzinárodnom súde.



Kuleba zároveň uviedol, že generálny tajomník OSN Guterres sa ukázal nielen ako "efektívny mediátor a vyjednávač, ale najmä ako čestný a zásadový človek", preto by uvítal jeho aktívnu účasť na summite.



Na vyjadrenia Moskvy, ktorá je podľa svojich vlastných slov pripravená vyjednávať, šéf ukrajinského rezortu diplomacie povedal, že "(Rusko) pravidelne hovorí o tom, že je pripravené rokovať, nie je to však pravda, lebo všetko, čo robí na bojisku, dokazuje opak".