Kuleba: Ukrajina je proti obnoveniu summitov EÚ a Ruska

Nemecká kancelárka Angela Merkelová počas prejavu na zasadnutí nemeckého parlamentu Bundestag pred summitom EÚ v Berlíne 24. júna 2021. Foto: TASR/AP

Brusel 24. júna (TASR) - Ukrajina považuje iniciatívy za obnovenie konania summitov medzi Európskou úniou a Ruskom za nebezpečnú odchýlku od sankčnej politiky. Uviedol to vo štvrtok v Bruseli šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba.vyhlásil Kuleba.Upozornil, že takýto krok môže narušiť politiku neuznania, ktorú EÚ uplatňuje na Krym a Sevastopoľ, a oslabiť účinnosť sankcií uvalených na Rusko a jemu naklonené subjekty na východe Ukrajiny.Dodal, žeje, že to Rusko odradí od plnenia minských dohôd týkajúcich sa urovnania konfliktu na východe Ukrajiny. Kuleba pripomenul, že rozhodnutie o zmrazení konania summitov EÚ - Rusko bolo prijaté v roku 2014 na pozadí ruskej agresie proti Ukrajine.Odvtedy Rusko podľa Kulebusvoju politiku voči Ukrajine alebo EÚ.zdôraznil minister.Ako informovala agentúra Ukrinform, Kuleba je spolu s kolegami z Gruzínska a Moldavska na návšteve inštitúcií EÚ v Bruseli. Ide o ich prvú spoločnú návštevu vo formáte "tria" krajín pridruženských k EÚ.Kuleba svojím vyhlásením v Bruseli reagoval na nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú, ktorá chce, aby EÚ zvážila možnosť pozvania ruského prezidenta Vladimira Putina na summit s lídrami EÚ. Členské štáty sa však podľa nemeckej kancelárky musia spoločne postaviť protiz Ruska. Túto Merkelovej iniciatívu podporuje aj francúzsky prezident Emmanuel Macron.Agentúra AFP poznamenala, že veľvyslancom pri EÚ v stredu neskoro večer nepodarilo zaujať k tomuto návrhu stanovisko a nechali ho na lídrov svojich štátov.Podľa AFP sa euroblok, pozostávajúci z 27 krajín, usiluje o prepracovanie svojej stratégie udržania svojho východného suseda - Ruska -. Brusel totiž pripúšťa, že vzťahy s Kremľom sa budú pravdepodobne ďalej zhoršovať, a to aj napriek tomu, že už dosiahli svoju, konštatovala AFP.Nemecko-francúzsky plán vychádza z toho, že EÚ musí byť voči Moskve pevná a jednotná, mala by sa však usilovať o spoluprácu s Kremľom v otázkach spoločného záujmu, ako sú zmena klímy, verejné zdravie, dohoda o iránskom jadrovom programe a konflikty v Sýrii a Líbyi.V návrhu záverov pripravovaného summitu EÚ, predložených Berlínom a Parížom, sa uvádza, že blok