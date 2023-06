Kuleba: Ukrajina má dosť zbraní na spustenie protiofenzívy

Kyjev 5. júna (TASR) - Ukrajina má dostatok zbraní na začatie očakávanej protiofenzívy, uviedol v pondelok ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba. Ukrajina podľa neho potrebuje v boji proti ruským inváznym silám zvíťaziť, aby mohla vstúpiť do Severoatlantickej aliancie. TASR správu prevzala z britskej spravodajskej stanice Sky News.



Kuleba sa v rozhovore pre agentúru Reuters vyhol odpovedi na otázku, či sa plánovaná ukrajinská protiofenzíva už začala. Povedal, že najdôležitejšie nie je, kedy sa začala, ale že sa skončí víťazstvom Ukrajiny.



Šéf ukrajinskej diplomacie dodal, že po tom, ako niektorí spojenci Kyjeva súhlasili s výcvikom ukrajinských pilotov na obsluhu amerických stíhačiek F-16, je ďalším veľkým cieľom Ukrajiny vstup do NATO.



"Už sme odomkli všetky zbrane... Už nezostáva nič veľké, o čo by sme mohli bojovať," uviedol. "Členstvo v NATO nezastaví túto vojnu, ale zastaví ďalšie vojny... Preto je najlepším spôsobom, ako zaistiť bezpečnosť v regióne, dostať sa do momentu, keď sa Ukrajina stane členom NATO," dodal. Zároveň si uvedomuje, že členstvo Ukrajiny v Aliancii bude "pravdepodobne" možné až po ukončení rusko-ukrajinského konfliktu.