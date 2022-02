Kuleba: Ukrajina na rozhovoroch s Ruskom nekapituluje

"],"articleBody":"Kyjev 27. februára (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v nedeľu povedal, že Kyjev sa pred Ruskom na rozhovoroch o invázii neskloní, a obvinil ruského prezidenta Vladimira Putina, že rozkazom na uvedenie jadrových síl do najvyššieho stavu pohotovosti sa snaží zvýšiť \"tlak\". Informovali o tom tlačová agentúra AFP a portál britskej stanice BBC.\r

\r

\"Nepodľahneme, nekapitulujeme, nevzdáme sa ani jediného kúska svojho územia,\" uviedol Kuleba na tlačovej konferencii vysielanej online.\r

\r

Kuleba zdôraznil, že ak Rusko, ktoré vo štvrtok napadlo Ukrajinu, použije proti nej jadrové zbrane, bude to \"pre svet katastrofa\".\r

\r

\"Ale to nás nezlomí,\" vyhlásil.\r

\r

Jeho výroky nasledovali po tom, čo ruský prezident Putin nariadil armáde, aby uviedla svoje jadrové sily do \"osobitného stavu pohotovosti\" - čo je najvyšší stupeň pohotovosti.\r

\r

Ukrajinský minister na tlačovej konferencii dodal: \"Tento príkaz prezidenta Putina prišiel krátko po oznámení, že delegácie oboch krajín sú pripravené stretnúť sa (na mierových rokovaniach).\"\r

\r

\"Tento oznam alebo príkaz vnímame ako pokus zvýšiť tlak na ukrajinskú delegáciu. Ale my sa pred týmto tlakom neskloníme. Na rozhovory pôjdeme s veľmi jednoduchým postojom. Pôjdeme si tam vypočuť, čo chce Rusko povedať, a povieme im, čo si o tom všetkom myslíme,\" vysvetlil Kuleba.\r

\r

Dodal: \"Ukrajina sa nerúca. Krvácame, ale ďalej sa úspešne bránime.\"\r

\r

Kancelária ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského predtým v nedeľu oznámila, že Ukrajina súhlasí s rokovaniami s Ruskom na bieloruských hraniciach. Kancelária na sociálnej sieti Telegram uviedla, že ukrajinská a ruská delegácia sa stretnú \"bez predbežných podmienok\" neďaleko rieky Pripiať na ukrajinsko-bieloruskej hranici.\r

\r

\r

What is happening now in Ukraine is a real people’s war. We will not fall. We will not stop or get tired. We are determined to fight back fiercely as long as it is needed to defend our land and our people.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2022 ","httpStatus":200}},"selectedPage":"https://www.teraz.sk/api_rest.php?module=RestApi&method=article&articleId=615309§ion=zahranicie&kind=clanok","wagonByUrl":{},"requirements":{"ids":[],"entities":{}},"wagonsConfig":[],"wagonHeight":{"ids":[],"entities":{}}}