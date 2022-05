Kuleba: Ukrajina nemá inú možnosť, než vyhrať vojnu proti Rusku

Brusel 16. mája (TASR) – Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba vyhlásil, že Ukrajina "nemá inú možnosť než vyhrať" vojnu proti ruským inváznym silám. Kuleba zároveň vylúčil, že by Kyjev pristúpil na nejaké ústupky voči Rusku, aby dosiahol zastavenie bojov.



Jeho vyjadrenia zazneli v rozhovore pre spravodajskú televíziu Bloomberg, ktorý poskytol v pondelok počas návštevy Bruselu.



Prebiehajúcu inváziu zo strany Moskvy nazval Kuleba "vojnou za našu (ukrajinskú) existenciu, pretože (ruský) prezident (Vladimir) Putin neuznáva našu identitu, neuznáva právo ukrajinského štátu na existenciu". Preto je podľa neho pre Ukrajinu životne dôležité ruskú agresiu rýchlo zastaviť.



Víťazstvo vo vojne by podľa Kulebu znamenalo obnovenie územnej celistvosti Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc. "Nemáme v úmysle obsadiť časť územia nejakého štátu - ani len centimeter - avšak chceme, aby všetko, čo patrí nám, bolo naše," dodal.



"Toto je nevyprovokovaná vojna. Ukrajina, Európa, NATO ani Spojené štáty nevyprovokovali (šéfa Kremľa) Putina k tomu, aby robil, čo robí, a preto za to musí niesť plnú zodpovednosť," domnieva sa šéf ukrajinskej diplomacie.



Kuleba uviedol, že počas rozhovorov s diplomatmi z celého sveta sa snaží komunikovať posolstvo "stojte pri Ukrajine". "Podeľte sa s nami o víťazstvo v záujme (celého) sveta, pretože toto nie je len vojna Ruska proti Ukrajine, toto je hrozba, ktorú Rusko predstavuje pre celý svet," zdôraznil. "Musíme ich (ruské sily) zastaviť tu, aby iní netrpeli tak, ako trpíme my," dodal.