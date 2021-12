Kuleba: Ukrajina odmieta akékoľvek garancie, ktoré požaduje Rusko

Štokholm 3. decembra (TASR) - Ukrajina nesúhlasí s tým, aby sa vzdala svojho plánu stať sa súčasťou organizácie NATO, a odmieta akékoľvek "garancie", ktoré požaduje Rusko v súvislosti so znížením napätia na rusko-ukrajinských štátnych hraniciach. Vyhlásil to v piatok ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba, ktorého citovala agentúra AFP.



Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov totiž vo štvrtok vyzval svojho rezortného kolegu z USA Antonyho Blinkena, aby mu poskytol "bezpečnostné záruky", že sa Severoatlantická aliancia nebude približovať k k hraniciam Ruskej federácie.



Kuleba však na okraji stretnutia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v Štokholme vyjadril s týmito požiadavkami Ruska nesúhlas. To, že by sa Ukrajina vzdala svojho plánu pripojiť sa k NATO, je podľa neho "nemožnosťou".



"Odmietam tento nápad, že by sme museli Rusku čokoľvek garantovať. Trvám na tom, že je to Rusko, ktoré sa musí zaručiť, že nebude pokračovať vo svojej agresii voči ktorejkoľvek krajine," uviedol Kuleba.



Podľa šéfa ukrajinskej diplomacie je "absolútne neprijateľné", aby Rusko ovplyvňovalo akékoľvek rozhodnutia iného "zvrchovaného štátu alebo medzinárodnej organizácie akou je NATO".



Kuleba zároveň vyzval Spojené štáty a spojencov Ukrajiny, aby odmietli požiadavky Moskvy.



"V ukrajinskej diplomacii máme zlaté pravidlo — žiadne rozhodovanie o Ukrajine bez Ukrajiny," uviedol Kuleba s tým, že pokiaľ niekto rozhodne o niečom, čo sa týka Ukrajiny "za naším chrbtom, toto rozhodnutie neuznáme".



Ukrajine požiadala o vstup do NATO v roku 2008, avšak odvtedy neprišlo v tejto súvislosti k nijakému pokroku, približuje AFP.



Americký prezident Joe Biden a jeho ruský náprotivok Vladimir Putin by spolu mali tiež v blízkej budúcnosti priamo rokovať o napätí na Ukrajine. Stane sa takmer osem rokov po tom, ako Rusko anektovalo Krym a proruskí sepratisti sa zmocnili časti východnej Ukrajiny, poznamenáva francúzska tlačová agentúra.