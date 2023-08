Kuleba: Ukrajina oslobodí všetky okupované územia bez ohľadu na čas

Kyjev 17. augusta (TASR) - Ukrajinská armáda oslobodí všetky územia okupované ruskými jednotkami bez ohľadu na to, ako dlho to bude trvať. Vo štvrtok to pre agentúru AFP povedal ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba. Prajú si to podľa neho všetci obyvatelia Ukrajiny.



"Naším cieľom je víťazstvo. Víťazstvo vo forme oslobodenia všetkých našich území v rámci hraníc vytýčených v roku 1991. A je nám jedno, ako dlho to potrvá," vyhlásil Kuleba.



Kyjev v júni spustil svoju dlhoočakávanú protiofenzívu, no priznal, že v snahe prelomiť ruské pozície zvádza ťažké boje. Ukrajina však v otázke rýchlejších územných ziskov nie je pod tlakom zo strany západných spojencov, ktorí jej dodávajú vojenskú pomoc.



Kuleba v tejto súvislosti uviedol, že si je vedomý vyjadrení rôznych odborníkov a komentátorov o tempe ukrajinských jednotiek a ich postupu na frontových líniách na juhu a východe krajiny. Šéf ukrajinského rezortu diplomacie dokonca zažartoval, že kritici by sa "mali pridať k zahraničným légiám" a pomôcť tak Ukrajine.



"Je jednoduchšie povedať, že chcete, aby to išlo rýchlejšie, keď tam reálne nie ste," dodal Kuleba. Dodal však, že Ukrajina pri protiofenzíve i naďalej potrebuje stálu podporu v podobe zbraní a munície zo Západu.



Agentúra AFP pripomína, že ruský minister obrany Sergej Šojgu v utorok vyhlásil, že vojenské zdroje Ukrajiny sú napriek podpore zo strany Západu "takmer vyčerpané". Konštatoval tiež, že západné zbrane nie sú na bojisku "ničím výnimočné" a v mnohých prípadoch "dokonca aj technika sovietskej výroby svojimi bojovými kvalitami prevyšuje západné modely“.