Kuleba: Ukrajina prežila najťažšiu zimu vo svojich dejinách

Kyjev 1. marca (TASR) — Ukrajina prežila najťažšiu zimu vo svojich dejinách. Prežila aj niekoľko mesiacov trvajúci nápor ruských útokov na kritickú infraštruktúru počas. Uviedol to vo vyhlásení zverejnenom stredu ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Rusko od októbra minulého roka útočí na kľúčové energetické zariadenia na Ukrajine raketami a bezpilotnými lietadlami, čím spôsobuje výpadky dodávok vody, vykurovania a elektriny miliónom ľudí.



"1. marca 2023 utrpel (ruský prezident Vladimir) Putin piatu veľkú porážku od začiatku svojej totálnej invázie — Ukrajina porazila jeho zimný teror," uviedol Kuleba. "Prežili sme najťažšiu zimu v našich dejinách. Bola zima a tma, my sme však nezlomní," dodal.



Ďalšie porážky Moskvy podľa Kulebu spočívajú v jej zlyhaní Ruska vzbudzovať medzi Ukrajincami strach, ako i vo viacerých kolách západných sankcií uvalených na Kremeľ a v postupe Ukrajincov na bojisku.



Humanitárne organizácie už začiatkom zimy varovali, že cielená vojenská kampaň vyvolá novú migračnú vlnu do Európy a že prioritou Ukrajiny bude "prežiť" obdobie mrazov, konštatuje AFP. Zodpovednosť za utrpenie civilistov Moskva pripísala Kyjevu, pretože sa odmietol prijať požiadavky Moskvy.



"Vyhrala aj EÚ, ktorá napriek výsmechu Moskvy bez ruského plynu nezamrzla. Jedna rada Rusku: Zaduste sa svojím plynom a zaduste sa svojimi raketami," dodal ukrajinský minister zahraničných vecí.