Kuleba: Ukrajina pri dohode o vývoze obilia dôveruje OSN, nie Rusku

Kyjev/Istanbul 22. júna (TASR) - Ukrajina ohľadne plnenia dohody o umožnení vývozu ukrajinského obilia cez Čierne more dôveruje Organizácii Spojených národov, a nie Rusku. V súvislosti s dohodou, ktorú separátne podpísali v piatok v Istanbule s OSN a Tureckom Rusko aj Ukrajina, to uviedol ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



"Ukrajina nedôveruje Rusku. Podľa mňa nikto nemá dôvod veriť Rusku. Našu dôveru vkladáme do Organizácie Spojených národov, ako hybnej sile tejto dohody," povedal Kuleba na online tlačovom brífingu.



Ukrajinský minister infraštruktúry Olexandr Kubrakov, ktorý v Istanbule podpísal uvedený dokument za Ukrajinu, vyhlásil, že dosiahnutie dohody bolo možné len vďaka ukrajinským vojenským úspechom.



"Myslím si, že tento dokument sme preto podpísali podľa našich podmienok, lebo úplne ovládame naše vody," povedal Kubrakov. Poukázal pritom na nedávne obsadenie ukrajinského Hadieho ostrova, ktoré dovtedy držali Rusi. Označil to za "dôležitý okamih" v ukrajinskom vojenskom odpore voči ruskej agresii.