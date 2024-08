Kuleba: Ukrajina ratifikáciou Rímskeho štatútu urobila významný krok

Kyjev 21. augusta (TASR) - Ukrajina ratifikáciou Rímskeho štatútu, ktorým bol založený Medzinárodný trestný súd (ICC), potvrdzuje neochvejnú oddanosť posilňovať medzinárodnú spravodlivosť a takisto urobila významný krok k členstvu v EÚ. Uviedol to v stredu ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba, informuje TASR.



Kuleba pripomenul, že Ukrajina sa stala 125. členskou krajinou ICC. "Ratifikáciou Rímskeho štatútu Ukrajina zároveň urobila ďalší významný krok smerom k členstvu v EÚ," napísal na sociálnej sieti X.



"Bola to dlhá cesta plná výziev, mýtov a obáv. Žiadne z nich neboli pravdivé. Dnes sme konečne tam, vďaka vedeniu (ukrajinského) prezidenta Volodymyra Zelenského, rokov systematickej práce ministerstva zahraničných vecí a ďalších inštitúcií a vôle členov ukrajinského parlamentu," dodal.



Kuleba pripomenul, že jeho krajina už s ICC účinne spolupracuje s cieľom zaistiť vyvodenie zodpovednosti za všetky zločiny počas ruskej agresie. ICC v marci 2023 vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina i prezidentskú komisárku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú za údajný vojnový zločin nezákonnej deportácie obyvateľstva (detí) a ich nezákonný presun z okupovaných oblastí Ukrajiny do Ruska.



Ukrajinský parlament v stredu ratifikoval Rímsky štatút, ktorým bol založený ICC v Haagu. Ukrajina v roku 2014 prijala súdnu právomoc ICC nad údajnými vojnovými zločinmi spáchanými na území krajiny od 21. novembra 2013 do 22. februára 2014. Plné členstvo je však dôležité aj v jej úsilí o členstvo v Európskej únii, píše agentúra Reuters.