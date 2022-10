Kuleba: Ukrajina urobí všetko pre navýšenie vývozu obilia do Afriky

Dakar 4. októbra (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v utorok v Senegale - na úvod svojej tohtotýždňovej cesty po Afrike - prisľúbil, že jeho krajina urobí všetko pre to, aby do Afriky poslala viac obilia.



Informuje o tom agentúra AP, pričom pripomína, že senegalský prezident Macky Sall, predsedajúci v súčasnosti Africkej únie, vyzýva Rusko a Ukrajinu, aby napriek prebiehajúcej vojne obnovili vývoz obilia do Afriky a zvyšku sveta. Mnohé africké krajiny sú vo totiž veľkej miere závislé od dovozu obilia z týchto dvoch štátov.



Rusko sa z nedostatku obilia na trhu snaží viniť Západ a pripisovať mu zodpovednosť za rastúce ceny potravín. Západní predstavitelia v reakcii na takéto tvrdenia zase obviňujú Kremeľ, že potraviny využíva ako zbraň a vedie imperiálnu dobyvačnú vojnu.



Pokiaľ ide o vojnu rozpútanú Ruskom na Ukrajine, Afrika zostáva neutrálna. Svedčí o tom aj výsledok hlasovania o rezolúcii OSN, ktorá začiatkom tohto roka odsúdila vojnu na Ukrajine: približne 25 afrických krajín sa hlasovania buď zdržalo alebo vôbec nehlasovalo, pripomenula AP.



Senegal bol medzi tými štátmi, ktoré sa zdržali hlasovania, pričom jeho prezident minulý mesiac na pôde Valného zhromaždenia OSN povedal, že Afrika "nechce byť živnou pôdou novej studenej vojny".



Napriek týmto neutrálnym postojom teraz ukrajinský minister zahraničných vecí v Dakare vyhlásil, že chce prehĺbiť väzby svojej krajiny s Afrikou.



Kuleba súčasne kritizoval vyhlásenia predstaviteľov Ruska, ktorými chcú podľa neho ospravedlniť a zdôvodniť vojnu rozpútanú na Ukrajine. "Rusko chcelo navodiť presvedčenie, že (vojna je preto, lebo) Ukrajina chce byť členom NATO... (ale) aj Fínsko chce byť členom (NATO). A naň pritom Rusko nezaútočilo," upozornil.



Dodal, že Rusko tiež tvrdí, že Rusi a Ukrajinci sú jeden národ. "To nie je pravda," zdôraznil Kuleba a vysvetlil, že "jazyk, ktorým hovoríme, nie je rovnaký. Máme inú kultúru a (sme) iný národ".