Kuleba: Ukrajine a Západu sa podarilo zabrániť Rusku v eskalácii

Na archívnej snímke ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.

Ilustračná snímka.

Ilustračná snímka.

Kyjev 15. februára (TASR) - Ukrajine a jej spojencom zo Západu sa spoločným diplomatickým úsilím podarilo zabrániť Rusku v ďalšej eskalácii a odvrátiť jeho inváziu. Podľa agentúry AFP to v utorok na brífingu v Kyjeve vyhlásil ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba.dodal.Kulebovo vyjadrenie prišlo deň po tom, čo Rusko nechalo otvorené dvere pre ďalšie rozhovory so Západom s cieľom vyriešiť patovú situáciu vyvolanú odporom Moskvy voči vplyvu NATO vo východnej Európe a ambíciami Ukrajiny, ktorá sa jedného dňa chce stať členom aliancie.Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov totiž v pondelok na stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom konštatoval, že existujena dosiahnutie dohody o bezpečnosti so Západom.AFP toto Lavrovovo vyjadrenie označila za možné zmiernenie v čase stupňujúceho sa napätia v súvislosti s Ukrajinou. Podľa AFP Lavrov v rozhovore s Putinom naznačil, že Moskva je pripravená pokračovať v rokovaniach so Západom.Medzičasom ruské ministerstvo obrany v utorok oznámilo, že časť z viac ako 100.000 vojakov rozmiestnených v blízkosti ukrajinských hraníc sa po ukončení vojenských cvičení začína vracať do miest svojej stálej dislokácie.Agentúra AFP pripomenula, že ukrajinskí predstavitelia strávili týždne spochybňovaním správ amerických tajných služieb naznačujúcich, že Rusko pripravuje bezprostredný útok na svojho západného suseda.Kuleba však v utorok upozornil, že napätie pozdĺž ukrajinských hraníc zostáva vysoké a že Rusko by malo stiahnuť aj svoje zostávajúce jednotky.povedal.Tlačová agentúra Interfax-Ukrajina s odvolaním sa na ukrajinský rezort diplomacie v pondelok večer informovala, že Kuleba sa stretol s veľvyslancami členských štátov Európskej únie na Ukrajine a začal sériu brífingov pre diplomatické misie akreditované na Ukrajine.Ocenil prítomnosť diplomatov v Kyjevea označil ju za prejavMinister poďakoval najmä vedúcemu Delegácie EÚ na Ukrajine Mattimu Maasikasovi za jeho aktívne úsilie o posilnenie vzťahov medzi Ukrajinou a Európskou úniou.Kuleba tiež zdôraznil záujem Ukrajiny pokračovať v plnohodnotných aktivitách Osobitnej pozorovateľskej misie OBSE na Ukrajine a prediskutoval s veľvyslancami kroky na udržanie potrebného počtu medzinárodných pozorovateľov v Donbase.Okrem toho minister upozornil diplomatický zbor na, keď sa Ruskosnaží podkopať ekonomickú a finančnú stabilitu Ukrajiny.Kuleba v utorok na brífingu podľa agentúry TASS ocenil rozhodnutie viacerých partnerov poskytnúť ekonomike Ukrajiny dodatočnú rozsiahlu pomoc a označil to zaDodal, žeboli prijaté rozhodnutia týkajúce sa sumyAgentúra Interfax-Ukrajina v utorok informovala, že Kuleba v pondelok večer absolvoval aj rokovania s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom. Na sociálnej sieti Twitter po týchto rozhovoroch Kuleba napísal, že OSN by sa mohla stať aktívnym účastníkom diplomatických rokovaní s cieľom znížiť napätie okolo Ukrajiny.Guterres v pondelok vo virtuálnom formáte oddelene hovoril aj s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom.