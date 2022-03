Kuleba: USA prisľúbili Ukrajine pomoc vrátane dodávok zbraní

Kyjev 1. marca (TASR) - Spojené štáty ponúkli Ukrajine ďalšiu pomoc v súvislosti s ruskou inváziou, a to vo forme dodávok zbraní a tiež uvalenia dodatočných sankcií voči Moskve. Povedal to v utorok ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba, ktorého o podpore USA v telefonickom rozhovore uistil jeho americký rezortný partner Anthony Blinken. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Počas nášho telefonátu minister Blinken potvrdil, že podpora USA pre Ukrajinu zostáva neochvejná," napísal šéf ukrajinskej diplomacie na Twitteri. "Zdôraznil som, že Ukrajina túži po mieri, avšak pokiaľ na nás Rusko útočí, potrebujeme viac sankcií a zbraní. Minister (Blinken) ma uistil o oboch," uviedol s tým, že následne spoločne koordinovali ďalšie kroky.



Washington v súlade so západnými spojencami už implementoval viacero sankcií voči Rusku s cieľom obmedziť jeho prístup k zahraničným fondom, investíciám a technológiám, pripomína Reuters.



USA tiež Ukrajine poskytli dodávky zbraní vlani na jeseň, ako aj v decembri a uplynulý piatok americký prezident Joe Biden nariadil rezortu zahraničných vecí uvoľniť zo zásob USA ďalšie zbrane v hodnote 350 miliónov dolárov.



Washington však odmieta požiadavku Kyjeva, aby Západ vytvoril nad Ukrajinou bezletovú zónu. Tento krok by totiž podľa USA viedol k priamemu konfliktu západných síl s ruskou armádou.