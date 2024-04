Kuleba: Úspech Izraela pred Iránom naznačuje aj možnosti Ukrajiny

Kyjev/Londýn 15. apríla (TASR) - Úspech Izraela a jeho spojencov, ktorým sa v noci na nedeľu vo veľkej miere podarilo zmariť masívny útok iránskych rakiet a dronov, naznačuje, čo by Ukrajina mohla dosiahnuť proti ruským vzdušným útokom, ak by mala väčšiu podporu od svojich partnerov. V reakcii na najnovší vývoj na Blízkom východe to v pondelok podľa agentúry AP uviedol ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba, informuje TASR.



Kuleba v rozhovore s novinármi v Kyjeve apeloval na spojencov Ukrajiny, aby jej dali "všetko potrebné a ona sa postará o zvyšok roboty".



V podobnom duchu sa v nedeľu vyjadril aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Celý svet vidí, čo je skutočná obrana. Vidí, že je to uskutočniteľné," napísal Zelenskyj na platforme Telegram.



Aj odborníci z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) tvrdia, že úspech Izraela pri odrazení útoku z Iránu podčiarkuje zraniteľnosť Ukrajiny voči útokom ruských riadených striel a bezpilotných lietadiel. Ako s odvolaním sa na analýzu ISW v pondelok informovala britská stanica BBC, útok Iránu na Izrael sa podobal na nedávne útoky ruskej armády na Ukrajinu využitím kombinácie striel s plochou dráhou letu, balistických rakiet a bezpilotných lietadiel.



Iránsky úder bol však oveľa menej úspešný ako ruské útoky: izraelské systémy protivzdušnej obrany zachytili totiž takmer všetky z približne 320 vzdušných cieľov – s výnimkou niekoľkých balistických striel.



Okrem toho iránske drony a strely museli prekonať viac ako tisíc kilometrov cez vzdušný priestor Iraku, Sýrie a Jordánska, čo dalo Izraelu a jeho spojencom niekoľko hodín na identifikáciu, sledovanie a zachytávanie cieľov.



ISW pre porovnanie uviedol, že ruské jednotky odpaľujú drony a rakety z okupovaných území Ukrajiny a z ruského územia, čo dáva ukrajinskej protivzdušnej obrane len zlomok toho času, ktorý mal Izrael na úspešné odrazenie útoku z Iránu.



Americký ISW tiež upozornil, že Izrael má výkonný systém protivzdušnej obrany, zatiaľ čo schopnosť ukrajinského systému protivzdušnej obrany brániť sa proti útokom cez oveľa širšiu frontovú líniu sa stále zmenšuje. Ukrajina nemá ani schopnosť na likvidáciu nástrojov útoku vo vzduchu, ako to urobil Izrael a jeho spojenci.