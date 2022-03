Kuleba: Už viac ako 1000 cudzincov prišlo bojovať za Ukrajinu

Kyjev 2. marca (TASR) - Podľa údajov ukrajinských úradov sa do boja proti Rusku doteraz zapojilo viac ako 1000 cudzincov. V stredu to oznámil ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba, ktorého citovala agentúra DPA.



"Dobrovoľníci zo 16 krajín z celého sveta už prišli na Ukrajinu pripravení bojovať s ukrajinskými obyvateľmi proti agresorom," uviedol novinárom Kuleba. Ich počet podľa jeho slov už presiahol viac ako 1000. Tieto informácie však podľa DPA nie je možné nezávisle overiť.



Z ktorých štátov dobrovoľníci pochádzajú, Kuleba neuviedol. Zdôraznil, že dodávky zbraní Ukrajine doteraz prisľúbilo 19 krajín.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podpísal dekrét o dočasnom bezvízovom režime pre zahraničných dobrovoľníkov, ktorí sa chcú pripojiť k obrane Ukrajiny pred ruskou inváziou. Netýka sa to však občanov Ruska.



Zelenskyj v nedeľu vyzval cudzincov, aby prišli bojovať proti Rusku, pričom avizoval, že z nich chce vytvoriť samostatnú jednotku – Medzinárodnú légiu územnej obrany. Dekrét, ktorý začal platiť v utorok, umožní dočasné zrušenie vízovej povinnosti pre všetkých cudzincov, ktorí sa budú chcieť zapojiť do bojov na ochranu Ukrajiny. Zavádza sa na obdobie, počas ktorého bude v platnosti stanné právo.



Rozsiahlu vojenskú inváziu na Ukrajinu spustil ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok 24. februára v skorých ranných hodinách.