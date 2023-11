Kuleba v Berlíne žiadal ďalšiu podporu pre Ukrajinu

Berlín 3. novembra (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v piatok počas návštevy Berlína požiadal o ďalšiu podporu pre Ukrajinu v boji proti ruskej invázii. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry DPA.



"Verte nám, podporte náš boj. A naše víťazstvo bude aj vaším víťazstvom," povedal Kuleba v nemeckej televízii ZDF.



Šéf ukrajinskej diplomacie zdôraznil, že hoci mediálna pozornosť vzhľadom na konflikt medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas klesla, politická podpora zo strany západných partnerov Kyjeva zostáva naďalej vysoká. Západ naďalej uprednostňuje pomoc Ukrajine spolu so solidaritou s Izraelom, uviedol.



Kuleba poďakoval Nemecku za systémy protivzdušnej obrany IRIS-T, ktoré chránia ukrajinské mestá. Zároveň dúfa, že Berlín poskytne Kyjevu aj riadené rakety s plochou dráhu letu Taurus. Nemecko ich Ukrajine zatiaľ nedodalo pre obavy, že by sa dali použiť pri útokoch na ciele na ruskom území.



Ukrajina je pripravená splniť požiadavku, aby sa tieto rakety, ktoré sú schopné zasahovať ciele vzdialené zhruba 500 kilometrov, nepoužívali mimo jej hraníc, dodal.



Ukrajinský minister zahraničných vecí v rozhovore pre ZDF odmietol špekulácie o tajných rokovaniach medzi Moskvou a Kyjevom o ukončení konfliktu. Zopakoval, že na začatie mierových rozhovorov je potrebné, aby sa ruská armáda stiahla z ukrajinského územia. Moskva naďalej nasadzuje vojakov do bojov na Ukrajine a nepreukázala žiadnu ochotu rokovať, skonštatoval Kuleba.