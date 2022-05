Kuleba v Davose: Ukrajina potrebuje raketové systémy, a to čo najskôr

Davos 25. mája (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v stredu vo švajčiarskom Davose uviedol, že potreby jeho krajiny sa dajú zhrnúť do dvoch anglických skratiek MLRS a ASAP, znamenajúcich salvové raketomety a ich čo najskoršie doručenie. Informuje o tom agentúra AP.



Kuleba ďalej povedal, že situácia v Donbase na východe Ukrajiny je momentálne "mimoriadne zlá". Dodanie zmienených raketových systémov by podľa jeho slov mohlo ukrajinským vojakom pomôcť pri pokusoch o opätovné získanie kontroly nad mestami, ako napríklad juhoukrajinským Chersonom, ktoré ovláda Rusko.



Kuleba, ktorý je v Davose na zasadnutí Svetového ekonomického fóra, uviedol, že tam absolvoval už približne desiatku bilaterálnych stretnutí s lídrami krajín, ktoré majú takéto raketové systémy. "Reakcia, s ktorou sa stretávam je... Už vám ich dali Američania?" povedal šéf ukrajinskej diplomacie. "Takže toto je bremeno toho, byť lídrom. Všetci sa na vás pozerajú. Washington teda musí dodržať svoj sľub a čo najskôr nám poskytnúť salvové raketomety. Ostatní ho potom budú nasledovať," povedal šéf ukrajinskej diplomacie.



Ak Ukrajine nebudú takéto raketové systémy doručené čo najskôr, situácia v Donbase sa podľa jeho slov bude ešte viac zhoršovať. "Každý deň, ktorý niekto len tak presedí vo Washingtone, Berlíne, Paríži a ďalších hlavných mestách uvažovaním o tom, či by mal alebo nemal niečo urobiť, nás stojí životy a územie," dodal Kuleba.



Kuleba okrem toho v stredu na Twitteri zareagoval aj na vyhlásenie Ruska, ktoré oznámilo, že je pripravené prestať blokovať ukrajinské prístavy a vytvoriť humanitárne koridory pre plavidlá prevážajúce potraviny, výmenou za to ale žiada zrušenie medzinárodných sankcií.



Šéf ukrajinskej diplomacie Moskvu v tejto súvislosti obvinil z "vydierania sveta". Dodal, že každý, kto uvažuje nad pristúpením na túto hru Ruska, by mal najskôr "navštíviť hroby zabitých ukrajinských detí a porozprávať sa s ich rodičmi".