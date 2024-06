Kuleba v Dubrovníku upozornil že bez spravodlivého mieru vypukne vojna

Záhreb 29. júna (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleva v sobotu upozornil, že v spojitosti s konfliktom na Ukrajine by mal byť cieľom spravodlivý a trváci mier. Mier bez spravodlivosti podľa neho povedie k ďalšej vojne. Uviedol to počas fóra v chorvátskom meste Dubrovník, píše TASR podľa agentúry Hina.



"Ako nám je známe z našej vlastnej nedávnej histórie i z dejín iných oblastí, mier bez spravodlivosti vedie k novej vojne," uviedol Kuleba. Cieľom preto podľa neho nie je len ukončenie vojny, ale vytvorenie reality, v ktorej je mier spravodlivý a trváci - a nová vojna nie je možná.



V tomto kontexte bol podľa Kulebu dôležitý júnový mierový summit o Ukrajine vo Švajčiarsku. Zišli sa na ňom krajiny z rôznych častí sveta, ktoré potvrdili oddanosť princípom Charty OSN, zásadám medzinárodného práva a rešpektovaniu zvrchovanosti a územnej celistvosti krajín. Pripravenosť týchto krajín stáť a konať spoločne podľa Kulebu poskytuje Ukrajincom istotu, že spravodlivý a trváci mier je možné dosiahnuť.



Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani v Dubrovníku takisto zdôraznil potrebu spravodlivého mieru. Pripomenul, že Taliansko sa pred niekoľkými dňami rozhodlo poslať Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc. Rím podľa jeho slov chce, aby Ukrajina vstúpila do EÚ čo najskôr.



Tajani tiež upozornil, že západný Balkán by mal byť prioritou medzinárodného spoločenstva, pretože strata tohto regiónu a akceptovanie väčšieho vplyvu zo strany Ruska by bolo veľkou chybou pre stabilitu i mier.



Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell povedal, že Západ nesie veľkú zodpovednosť, aby zabránil rozdeleniu sveta na Západ a Východ. "Spojenectvo medzi Ruskom a Čínou môže svet rozdeliť," dodal.



Fórum v Dubrovníku sa koná v tomto meste na pobreží Jadranského mora v dňoch 28. a 29. júna. Je to významná medzinárodná udalosť organizovaná chorvátskou vládou, cieľom ktorej je hlbšie sa venovať dôležitým záležitostiam medzinárodnej i európskej politiky, napísala v piatok agentúra ANSA.