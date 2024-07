Kuleba v Hongkongu varoval pred obchádzaním sankcií zo strany Ruska

Hongkong 25. júla (TASR) - Rusko sa snaží využívať Hongkong na obchádzanie západných sankcií, povedal vo štvrtok ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba počas svojej návštevy tejto osobitnej správnej oblasti Číny. Tamojšiu administratívu zároveň vyzval, aby sa voči takému využívaniu bránila, informuje TASR o tom podľa správy agentúry AFP.



"Kuleba vyzval hongkonskú administratívu, aby prijala opatrenia, ktoré Rusku a ruským spoločnostiam zabránia využívať Hongkong na obchádzanie reštrikcií zavedených voči Rusku pre jeho agresiu na Ukrajine," informoval ukrajinský rezort vnútra. Takéto opatrenia sú podľa ministra potrebné na oslabenie schopnosti Ruska viesť vojnu a zabíjať ľudí na Ukrajine.



"Ruské machinácie by nemali pokaziť povesť Hongkongu ako vysoko rozvinutej liberálnej ekonomiky založenej na neochvejnom rešpektovaní právneho štátu," dodal Kuleba.



Kuleba navštívil Hongkong v rámci posledného dňa svojej cesty do Číny, ktorá je blízkym politickým aj hospodárskym spojencom Ruska a podľa krajín NATO je tiež kľúčového aktérom umožňujúcim Moskve viesť vojnu. Šéf ukrajinskej diplomacie do Číny zavítal prvýkrát od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu z februára 2022.



Počas stredajšieho rozhovoru so svojím čínskym náprotivkom Wang Im šéf ukrajinskej diplomacie povedal, že Kyjev je pripravený viesť s Ruskom rozhovory, ak k nim Moskva bude pristupovať čestne. Dodal však, že momentálne takýto prístup z ruskej strany nevidí.



Západ uvalil na Rusko po napadnutí Ukrajiny bezprecedentné hospodárske sankcie. V najnovšom kole takýchto reštrikcií sa pritom snaží zameriavať na subjekty, ktoré Moskve umožňujú obchádzať už uvalené sankcie. Sankcie EÚ tohto druhu sa týkajú 19 čínskych firiem vrátane niekoľkých spoločností v Hongkongu.