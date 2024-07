Kuleba v rámci ukončenia vojny na Ukrajine žiada priamy dialóg s Čínou

Peking 23. júla (TASR) - Ukrajina považuje za dôležité, aby s ňou Čína priamo diskutovala o plánoch na vyriešenie vojny s Ruskom. V utorok to uviedol ukrajinských minister zahraničných Dmytro Kuleba po príchode do Pekingu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Kuleba je na svojej prvej návšteve Číny od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu z februára 2022. Na návštevu, ktorá potrvá do piatka, ho pozval šéf čínskej diplomacie Wang I.



Po príchode Kuleba na sociálnej sieti Instagram napísal, že túto zahraničnú cestu využije na rozvoj kontaktov medzi čínskymi a ukrajinských predstaviteľmi. Podľa svojich slov má na programe "rozsiahle, podrobné a vecné rokovania" s Wangom o tom, ako dosiahnuť mierové riešenie pre prebiehajúcu vojnu.

"Musíme sa vyhnúť konkurenčným mierovým plánom. Je veľmi dôležité, aby Kyjev a Peking viedli priamy dialóg a vymieňali si svoje stanoviská," uviedol ukrajinský minister.



Odborníci podľa stanice Rádio Slobodná Európa (RFE/RL) považujú túto Kulebovu návštevu za nečakanú vzhľadom na úzke vzťahy Číny a Ruska.



Čína sa na verejnosti prezentuje ako neutrálna strana v súvislosti s vojnou na Ukrajine a tvrdí, že na rozdiel od Spojených štátov a ďalších krajín Západu ani z jednej bojujúcich strán neposiela vojenskú pomoc.



Vláda v Pekingu popiera tvrdenia, že podporuje ruskú inváziu a trvá na tom, že jej postoj k vojne je "otvorený a nadštandardný". Zároveň obviňuje Západ z podnecovania konfliktu prostredníctvom dodávok zbraní ukrajinskej armáde.



Podľa RFE/RL však Čína posiela Rusku komponenty, ktoré potrebuje na výrobu zbraní používaných na Ukrajine a taktiež sa stala dôležitým odberateľom ruskej ropy a zemného plynu, čím podporuje ruskú ekonomiku.



Aj napriek posilňovaniu rusko-čínskych vzťahov sa predstavitelia Ukrajiny zdržali prílišnej kritiky Číny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj často Peking vyzýva, aby hral kľúčovú úlohu pri dosahovaní mierového riešenia vojny.