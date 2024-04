Kuleba v sídle NATO: Ukrajina potrebuje Patrioty

Brusel 4. apríla (TASR) - Ukrajina potrebuje ďalšie systémy protivzdušnej obrany Patriot, aby sa dokázala brániť pred ruskými útokmi. Uviedol to vo štvrtok na Rade NATO - Ukrajina ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba, informuje spravodajca TASR.



Rada NATO - Ukrajina zasadá pravidelne počas stretnutí ministrov obrany alebo zahraničných vecí NATO. Šéf ukrajinskej diplomacie pri príležitosti 75. výročia organizácie povedal, že "nechce kaziť oslavu".



"Avšak mojim dnešným hlavným posolstvom sú rakety Patriot. Záchrana ukrajinských životov, záchrana ukrajinskej ekonomiky, záchrana ukrajinských miest závisí od dostupnosti Patriotov a ďalších systémy protivzdušnej obrany na Ukrajine. Hovoríme o Patriotoch, pretože je to jediný systém, ktorý dokáže zachytiť balistické strely," povedal Kuleba.



Kuleba zdôraznil, že "poskytnutie Patriotov závisí od spojencov, ktorí ich majú dostatok", píše britský denník The Guardian.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)