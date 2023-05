Kuleba varuje pred priveľkými očakávaniami ohľadne protiofenzívy

Berlín 10. mája (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba, tak ako nedávno jeho vládny kolega minister obrany, varoval pred príliš veľkými očakávaniami od jarnej ofenzívy ukrajinskej armády. Informovala o tom v stredu tlačová agentúra DPA.



"Nepokladajte túto protiofenzívu za poslednú, pretože my nevieme, čo z nej vzíde," povedal Kuleba pre stredajšie vydanie nemeckého denníka Bild.



Táto ofenzíva bude posledná, len ak bude úspešná v oslobodzovaní Ruskom okupovaných ukrajinských území, uviedol Kuleba. "Ale ak nebude, to znamená, že sa musíme pripraviť na ďalšiu protiofenzívu," upozornil.



Kuleba zdôraznil, že Ukrajina bude v boji proti ruským okupačným silám potrebovať výrazne viac výzbroje. "Pretože na víťazstvo vo vojne potrebujete zbrane, zbrane a ešte ďalšie zbrane," vyhlásil. Veľa závisí od Nemecka, ktoré má v zbrojárskej spoločnosti Rheinmetall "akéhosi titana zbrojného priemyslu v Európe a zrejme aj vo svete".



Nemecká zbrojárska firma Rheinmetall vyrába aj známe tanky Leopard.



Ukrajina okrem munície, tankov a systémov protivzdušnej obrany potrebuje predovšetkým bojové lietadlá. Kuleba sa spolieha na pomoc Berlína v tom, že presadí aj moderné stíhačky F-16. Na rozdiel od tankov Leopard rozhodnutie v prípade týchto stíhačiek nespočíva na Nemecku, ale na Spojených štátoch.



"To, čo od Nemecka očakávame, je, že zohrá aktívnu úlohu vo vytvorení koalície krajín: Kto presvedčí Spojené štáty, aby stlačili zelené tlačidlo?" položil otázku šéf ukrajinskej diplomacie.