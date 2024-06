Kuleba: Vo vyhlásení mierového summitu je zohľadnená pozícia Ukrajiny

Bürgenstock 16. júna (TASR) – Pozícia Kyjeva bude v záverečnom vyhlásení mierového summitu vo Švajčiarsku vzatá do úvahy. Uviedol to v nedeľu ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Text je vyvážený. Všetky naše zásadné pozície, na ktorých Ukrajina trvala, boli zohľadnené," uviedol šéf ukrajinskej diplomacie pre novinárov. Záverečné vyhlásenie zverejnené ešte nebolo.



Na dvojdenný summit vo švajčiarskom horskom rezorte Bürgenstock prišli delegácie z vyše 90 krajín, nie však z Ruska. Cieľom tohto mierového summitu je zjednotiť globálny pohľad na to, ako by sa mala skončiť vojna na Ukrajine.



Kuleba pritom naznačil, že Rusko by mohlo byť zapojené do budúceho summitu. Zároveň však odmietol požiadavku ruského prezidenta Vladimira Putina, prednesenú v piatok, aby sa Ukrajina vzdala štyroch oblastí okupovaných Ruskom a upustila od svojho cieľa vstúpiť do Severoatlantickej aliancie.



"Samozrejme,... rozumieme, že nadíde čas, keď bude nevyhnutné rokovať s Ruskom," povedal Kuleba. "No naša pozícia je celkom jasná: Nedovolíme Rusku, aby hovorilo jazykom ultimát tak, ako to robí teraz," dodal.



Kuleba dodal, že na mierovom summite sa nerokuje o nijakých alternatívnych mierových plánoch.



Rokovania na summite sa sústreďujú na oblasti, v ktorých možno nájsť zhodu medzi desaťbodovým mierovým plánom predloženým koncom roka 2022 ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a schválenými rezolúciami OSN, ktoré sa týkajú vojny na Ukrajine, píše agentúra AFP.



Po tom, čo sa v sobotu vo Švajčiarsku zišli lídri rôznych krajín, aby ukázali svoju podporu, Zelenskyj vyjadril nádej, že bude dosiahnutá medzinárodná dohoda o návrhu na ukončenie vojny, ktorý by mohol nakoniec predložiť Rusku.



Rokovania na summite pokračujú aj v nedeľu a sústredia sa na potravinovú bezpečnosť, predchádzanie jadrovej katastrofy či návrat detí deportovaných do Ruska.