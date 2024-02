Dmytro Kuleba: Cieľom Ruska je zničiť Ukrajinu

New York 23. februára (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v piatok pred Valným zhromaždením OSN vyhlásil, že cieľom pokračujúcej ruskej invázie je zničiť Ukrajinu. Moskva podľa neho nerešpektuje vôľu väčšiny krajín sveta, ktoré si želajú ukončenie ruskej agresie, informuje TASR podľa správ agentúr DPA a AFP.



VZ OSN v piatok zasadlo pri príležitosti druhého výročia začiatku invázie ruských síl na Ukrajinu. Na zasadnutí vystúpilo viacero šéfov diplomacií, no na rozdiel od vlaňajška sa na ňom nebude hlasovať o rezolúcii venovanej vojne na Ukrajine, pretože OSN sa momentálne sústreďuje na konflikt v Pásme Gazy.



Presne pred rokom Valné zhromaždenie drvivou väčšinou členských štátov OSN schválilo rezolúciu, ktorá vyzývala na okamžité stiahnutie ruského vojska z ukrajinského územia. Rezolúciu podporilo 147 krajín, zatiaľ čo proti bolo sedem.



Nemenovaný diplomatický zdroj pre agentúru AFP uviedol, že v priebehu uplynulého roka sa zmenila nálada a "arabské krajiny si budú pamätať, ako Ukrajina hlasovala" v súvislosti s konfliktom medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas. Kyjev sa totiž zdržal hlasovania vo VZ OSN, ktoré vyzývalo na okamžité prímerie v Gaze.



"Cieľom Ruska je zničiť Ukrajinu a hovorí o tom dosť otvorene. Jediným dôvodom tejto vojny bolo a zostáva popieranie práva Ukrajiny na existenciu zo strany Ruska a jeho pokračujúce koloniálne výboje," uviedol Kuleba.



"Rusko ignoruje vôľu globálnej väčšiny. Pokračuje vo svojej agresii a vrhá do plameňov vojny čoraz viac ľudí," vyhlásil ukrajinský minister s tým, že za posledné dva roky bolo možné vidieť, ako sa narušila globálna bezpečnosť.



Podotkol, že na celom svete sa rozpútava čoraz viac vojen a konfliktov. "Jedným z dôvodov je krvácajúca rana v srdci Európy," dodal šéf Kuleba s odkazom na ruskú inváziu. Ukrajina podľa neho aktívne pracuje na prípravách pre svetový mierový summit, ktorý sa uskutoční vo Švajčiarsku.



Švajčiarsky minister zahraničných vecí Ignazio Cassis pozval všetky členské štáty OSN na tento summit, ktorý by sa mal podľa neho uskutočniť ešte pred začiatkom leta.



Rusko však význam tejto iniciatívy spochybnilo ako zbytočný. "Nemali by sme strácať čas márnymi plánmi Kyjeva rokovať na základe takzvaného "mierového plánu" (ukrajinského prezidenta Volodymyra) Zelenského," povedal ruský vyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia.



Tvrdil, že "nejde o nič iné, len o ultimátum a pokus za každú cenu nalákať čo najviac krajín na nekonečné stretnutia o tomto utopickom projekte" Ukrajiny.



Kuleba sa v New Yorku tiež poďakoval všetkým členských štátov OSN, ktoré konzistentne podporili dôležité výzvy Valného zhromaždenia odsudzujúce ruskú agresiu a apelovali na Moskvu, aby zastavila svoje nepriateľské akcie.



VZ OSN "už viackrát dokázalo, že väčšina sveta stojí na strane Ukrajiny", dodal Kuleba na záver svojho vystúpenia.