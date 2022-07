Kuleba vylúčil,že by Ukrajina v mierovej dohode postúpila Rusku územie

Kyjev 13. júla (TASR) - Ukrajina vylúčila, že by v rámci akejkoľvek mierovej dohody postúpila Rusku časť svojho územia. V stredu to povedal ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba, ktorý dodal, že v súčasnosti medzi Moskvou a Kyjevom neprebiehajú žiadne mierové rokovania. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Cieľom Ukrajiny v tejto vojne... je oslobodiť naše územia, obnoviť našu územnú celistvosť a plnú suverenitu na východe a juhu Ukrajiny," uviedol Kuleba. "Toto je konečná podoba našej vyjednávacej pozície," dodal.



Šéf ukrajinského rezortu diplomacie jasne povedal, že momentálne neprebiehajú medzi Moskvou a Kyjevom žiadne mierové rozhovory z dôvodu nesplniteľných ruských požiadaviek a pokračujúcej vojenskej agresie voči Ukrajine.



Delegácie z Ruska a Ukrajiny začali v stredu spoločne s diplomatmi OSN a tureckými predstaviteľmi v Istanbule rokovania o obnove zablokovaných dodávok obilia cez Čierne more. Kuleba pred začiatkom týchto rozhovorov uviedol, že dohoda sa zdá byť veľmi blízko.



Ruský minister obrany Sergej Šojgu na začiatku júla oznámil, že ruské sily obsadili mesto Lysyčansk, a teda aj celú Luhanskú oblasť. V súčasnosti sa Moskva snaží dobyť aj susednú Doneckú oblasť.